Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Президент Колумбии: Оружия у нас нет, зато есть люди...

17:16

Президент Колумбии Густаво Петро не исключает возможности проведения силовой акции США в отношении его страны после недавней операции в Венесуэле.

«Угроза существует, и она реальная. Мы не рассчитываем на противостояние с мощной армией оружием, которого у нас нет. Наша опора — это люди (...) в наших горах, в нашей сельве. Так было всегда», - сказал Петро в интервью британской телерадиокорпорации BBC.

В то же время он заявил, что «предпочитает диалог», добавив, что «история Колумбии показывает, как страна противостояла мощным армиям».

Петро отметил, что попытки Вашингтона вести себя с другими странами мира исходя из имперских амбиций влекут за собой риск изоляции самих США.

После операции в Венесуэле президент США Дональд Трамп предупредил, что и президенту Колумбии следует проявлять осторожность.

Турция хочет в еще одно «НАТО»?
Турция хочет в еще одно «НАТО»?
19:02 52
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
18:22 1152
Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам
Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам
18:00 1297
США поймут Азербайджан
США поймут Азербайджан заявил депутат Гудрат Гасангулиев
17:50 1424
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии? мнение политолога
16:45 2353
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 4417
Ударили «Орешником» по Украине: столица без света и воды
Ударили «Орешником» по Украине: столица без света и воды обновлено 18:09; фото; видео;
18:09 23289
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
15:32 1237
AZAL отменяет рейс в Тегеран
AZAL отменяет рейс в Тегеран
15:44 1724
Турция поддержала Дамаск: армия должна быть одна
Турция поддержала Дамаск: армия должна быть одна обновлено 18:58
18:58 3175
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику?
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику? экономист
15:06 2418

