Президент Колумбии: Оружия у нас нет, зато есть люди...

Президент Колумбии Густаво Петро не исключает возможности проведения силовой акции США в отношении его страны после недавней операции в Венесуэле.

«Угроза существует, и она реальная. Мы не рассчитываем на противостояние с мощной армией оружием, которого у нас нет. Наша опора — это люди (...) в наших горах, в нашей сельве. Так было всегда», - сказал Петро в интервью британской телерадиокорпорации BBC.

В то же время он заявил, что «предпочитает диалог», добавив, что «история Колумбии показывает, как страна противостояла мощным армиям».

Петро отметил, что попытки Вашингтона вести себя с другими странами мира исходя из имперских амбиций влекут за собой риск изоляции самих США.

После операции в Венесуэле президент США Дональд Трамп предупредил, что и президенту Колумбии следует проявлять осторожность.