В Турции призывают: нам нужно ядерное оружие

Заместитель председателя ПНД, союзника правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР), депутат Семих Ялчин заявил, что Анкаре необходимо обладать ядерным оружием.

В письменном заявлении от имени своей партии Ялчин отметил, что мир вступил в опасный процесс и что наличие ядерного оружия стало гарантией безопасности страны.

«После захвата президентом США Дональдом Трампом венесуэльского лидера Николаса Мадуро миру грозит большая война. Эти события напоминают Кубинский (Карибский) кризис 1962 года», — сказал Ялчин.

Представитель ПНД отметил, что ядерное оружие является гарантией безопасности, и напомнил, что Франция начала производство ядерного оружия после Карибского кризиса. По словам Ялчина, в нынешних глобальных условиях для Турции важно запустить собственную ядерную программу.