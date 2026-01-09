USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Новость дня
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

США поймут Азербайджан

заявил депутат Гудрат Гасангулиев
Кямаля Алиева
17:50 1428

Депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев в интервью haqqin.az заявил, что не считает, будто отказ Азербайджана от участия в международных стабилизационных силах в Газе вызовет недовольство США. По его мнению, даже если подобная негативная реакция возникнет, Соединенные Штаты в любом случае понимают, что у каждого государства есть собственные интересы.

«Разумеется, при формировании нашей внешней политики мы учитываем интересы как соседей, так и союзников, однако главным приоритетом остаются национальные интересы государства. Азербайджан является частью исламского мира, Турция — наш естественный союзник, и по многим вопросам у нас существуют взаимные обязательства, требующие консультаций. Считаю, что у Азербайджана есть ряд поднятых вопросов, на которые необходимо получить четкие ответы. После их прояснения Азербайджан может принять участие в миротворческой миссии в Газе. Однако президент также подчеркнул, что мы не хотим подвергать жизни наших военнослужащих опасности. После того как все будет ясно и все стороны дадут согласие, полагаю, что Азербайджан сможет принять участие в этой миссии», — считает депутат.

По его словам, в целом участие в миротворческих миссиях в международных отношениях носит гуманитарный характер и является вопросом человечности. Он отметил, что если деятельность государства способствует установлению мира в регионе, приносит стабильность и благополучие, предотвращает кровопролитие, то трудно представить более благородную миссию.

«Такие инициативы должны приветствоваться и поддерживаться. Однако, безусловно, при этом мы не должны подвергать жизни наших военнослужащих риску», — добавил Гасангулиев.

«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов
«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов Закрытый матч в Абу-Даби
19:03 1
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют обновлено 19:05; фото; видео
19:05 2728
Турция хочет в еще одно «НАТО»?
Турция хочет в еще одно «НАТО»?
19:02 60
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
18:22 1158
Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам
Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам
18:00 1301
США поймут Азербайджан
США поймут Азербайджан заявил депутат Гудрат Гасангулиев
17:50 1429
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии? мнение политолога
16:45 2355
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 4420
Ударили «Орешником» по Украине: столица без света и воды
Ударили «Орешником» по Украине: столица без света и воды обновлено 18:09; фото; видео;
18:09 23294
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
15:32 1238
AZAL отменяет рейс в Тегеран
AZAL отменяет рейс в Тегеран
15:44 1725

ЭТО ВАЖНО

«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов
«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов Закрытый матч в Абу-Даби
19:03 1
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют обновлено 19:05; фото; видео
19:05 2728
Турция хочет в еще одно «НАТО»?
Турция хочет в еще одно «НАТО»?
19:02 60
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
18:22 1158
Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам
Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам
18:00 1301
США поймут Азербайджан
США поймут Азербайджан заявил депутат Гудрат Гасангулиев
17:50 1429
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии? мнение политолога
16:45 2355
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 4420
Ударили «Орешником» по Украине: столица без света и воды
Ударили «Орешником» по Украине: столица без света и воды обновлено 18:09; фото; видео;
18:09 23294
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
15:32 1238
AZAL отменяет рейс в Тегеран
AZAL отменяет рейс в Тегеран
15:44 1725
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться