США поймут Азербайджан

Депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев в интервью haqqin.az заявил, что не считает, будто отказ Азербайджана от участия в международных стабилизационных силах в Газе вызовет недовольство США. По его мнению, даже если подобная негативная реакция возникнет, Соединенные Штаты в любом случае понимают, что у каждого государства есть собственные интересы.

«Разумеется, при формировании нашей внешней политики мы учитываем интересы как соседей, так и союзников, однако главным приоритетом остаются национальные интересы государства. Азербайджан является частью исламского мира, Турция — наш естественный союзник, и по многим вопросам у нас существуют взаимные обязательства, требующие консультаций. Считаю, что у Азербайджана есть ряд поднятых вопросов, на которые необходимо получить четкие ответы. После их прояснения Азербайджан может принять участие в миротворческой миссии в Газе. Однако президент также подчеркнул, что мы не хотим подвергать жизни наших военнослужащих опасности. После того как все будет ясно и все стороны дадут согласие, полагаю, что Азербайджан сможет принять участие в этой миссии», — считает депутат.

По его словам, в целом участие в миротворческих миссиях в международных отношениях носит гуманитарный характер и является вопросом человечности. Он отметил, что если деятельность государства способствует установлению мира в регионе, приносит стабильность и благополучие, предотвращает кровопролитие, то трудно представить более благородную миссию.

«Такие инициативы должны приветствоваться и поддерживаться. Однако, безусловно, при этом мы не должны подвергать жизни наших военнослужащих риску», — добавил Гасангулиев.