При поддержке PASHA Holding успешно реализован проект Təhsil üçün əl-ələ

Некоторое время назад в рамках корпоративной социальной ответственности (КСО) компании PASHA Holding, при поддержке AUKAA (Ассоциации выпускников британских университетов), посольства Великобритании и Министерства науки и образования Азербайджанской Республики был успешно реализован проект Təhsil üçün əl-ələ.

В ходе реализации проекта были посещены сельские школы, расположенные в Агдамском, Бардинском, Сальянском, Ярдымлинском, Лерикском, Шемахинском, Балакенском, Закатальском, Сиязанском и Кедабекском районах. В рамках визитов были проведены встречи с более чем 500 школьниками, которым была предоставлена информация по вопросам выбора профессии, личностного развития, возможностей обучения за рубежом и другим актуальным темам.