Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
При поддержке PASHA Holding успешно реализован проект Təhsil üçün əl-ələ

17:54 263

Некоторое время назад в рамках корпоративной социальной ответственности (КСО) компании PASHA Holding, при поддержке AUKAA (Ассоциации выпускников британских университетов), посольства Великобритании и Министерства науки и образования Азербайджанской Республики был успешно реализован проект Təhsil üçün əl-ələ.

В ходе реализации проекта были посещены сельские школы, расположенные в Агдамском, Бардинском, Сальянском, Ярдымлинском, Лерикском, Шемахинском, Балакенском, Закатальском, Сиязанском и Кедабекском районах. В рамках визитов были проведены встречи с более чем 500 школьниками, которым была предоставлена информация по вопросам выбора профессии, личностного развития, возможностей обучения за рубежом и другим актуальным темам.

В рамках проекта 30 отобранных школьников приняли участие в пятидневном Зимнем лагере, организованном в Баку. В лагере участники встретились с профессионалами в интересующих их сферах, включая моряков, психологов, художников/дизайнеров и других специалистов.

Кроме того, для участников были организованы визиты в Университет ADA, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Национальную авиационную академию, Бакинский государственный центр профессионального образования в сфере промышленности и инноваций, Общественное телевидение, Аллею шехидов, Центр Гейдара Алиева, Дом-музей Гаджи Зейналабдина Тагиева и другие учреждения.

Проект Təhsil üçün əl-ələ направлен на повышение уровня осведомленности молодежи, поддержку в выборе профессии и содействию их дальнейшему развитию.

