USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Новость дня
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Западные санкции и удары Украины: нефтедобыча в России резко сократилась

17:58 832

Россия в декабре 2025 года зафиксировала резкое снижение добычи нефти, рекордное за полтора года, что связано с западными санкциями и ударами Украины по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников, знакомых с правительственной статистикой, в декабре 2025 года Россия добывала 9,326 млн баррелей сырой нефти в день, что на 100 тыс. меньше, чем в ноябре, и на 250 тыс. меньше лимита, установленного для страны в рамках соглашения ОПЕК+.

Снижение связано с последствиями западных санкций, ударивших по двум крупнейшим российским нефтедобывающим компаниям. Кроме того, добавляет Bloomberg, Украина начала масштабные удары по российской нефтяной инфраструктуре.

«Российские грузы накапливаются в море на фоне признаков нежелания некоторых покупателей их приобретать после масштабных санкций США, направленных против двух крупнейших производителей страны», – отмечает издание.

Согласно данным агентства, на конец декабря более 185 млн баррелей нефти находились в танкерах в море из-за санкций. Крупнейшие покупатели российской нефти, включая Индию, ищут способы обхода американских ограничений.

Последний подобный спад добычи фиксировался в июне 2024 года, когда Россия сокращала производство в рамках соглашения ОПЕК+. С тех пор добыча росла, поскольку Россия исторически не строго соблюдает квоты картеля, пишет Bloomberg.

«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов
«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов Закрытый матч в Абу-Даби
19:03 4
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют обновлено 19:05; фото; видео
19:05 2732
Турция хочет в еще одно «НАТО»?
Турция хочет в еще одно «НАТО»?
19:02 64
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
18:22 1162
Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам
Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам
18:00 1305
США поймут Азербайджан
США поймут Азербайджан заявил депутат Гудрат Гасангулиев
17:50 1431
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии? мнение политолога
16:45 2356
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 4423
Ударили «Орешником» по Украине: столица без света и воды
Ударили «Орешником» по Украине: столица без света и воды обновлено 18:09; фото; видео;
18:09 23295
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
15:32 1238
AZAL отменяет рейс в Тегеран
AZAL отменяет рейс в Тегеран
15:44 1727

ЭТО ВАЖНО

«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов
«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов Закрытый матч в Абу-Даби
19:03 4
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют обновлено 19:05; фото; видео
19:05 2732
Турция хочет в еще одно «НАТО»?
Турция хочет в еще одно «НАТО»?
19:02 64
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
18:22 1162
Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам
Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам
18:00 1305
США поймут Азербайджан
США поймут Азербайджан заявил депутат Гудрат Гасангулиев
17:50 1431
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии? мнение политолога
16:45 2356
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 4423
Ударили «Орешником» по Украине: столица без света и воды
Ударили «Орешником» по Украине: столица без света и воды обновлено 18:09; фото; видео;
18:09 23295
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
15:32 1238
AZAL отменяет рейс в Тегеран
AZAL отменяет рейс в Тегеран
15:44 1727
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться