Западные санкции и удары Украины: нефтедобыча в России резко сократилась

Россия в декабре 2025 года зафиксировала резкое снижение добычи нефти, рекордное за полтора года, что связано с западными санкциями и ударами Украины по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников, знакомых с правительственной статистикой, в декабре 2025 года Россия добывала 9,326 млн баррелей сырой нефти в день, что на 100 тыс. меньше, чем в ноябре, и на 250 тыс. меньше лимита, установленного для страны в рамках соглашения ОПЕК+.

Снижение связано с последствиями западных санкций, ударивших по двум крупнейшим российским нефтедобывающим компаниям. Кроме того, добавляет Bloomberg, Украина начала масштабные удары по российской нефтяной инфраструктуре.

«Российские грузы накапливаются в море на фоне признаков нежелания некоторых покупателей их приобретать после масштабных санкций США, направленных против двух крупнейших производителей страны», – отмечает издание.

Согласно данным агентства, на конец декабря более 185 млн баррелей нефти находились в танкерах в море из-за санкций. Крупнейшие покупатели российской нефти, включая Индию, ищут способы обхода американских ограничений.

Последний подобный спад добычи фиксировался в июне 2024 года, когда Россия сокращала производство в рамках соглашения ОПЕК+. С тех пор добыча росла, поскольку Россия исторически не строго соблюдает квоты картеля, пишет Bloomberg.