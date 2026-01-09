USD 1.7000
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам

18:00 1305

Баку и Ереван ведут переговоры о возобновлении экспорта из Армении. В частности, обсуждается экспорт в Азербайджан алюминиевой фольги, сырья для алюминиевой фольги, ферромолибдена, домашних животных, коньячного сырья, табака и текстильной продукции, заявил министр экономики Армении Геворг Папоян.

«Есть и азербайджанские компании, которые выразили заинтересованность в импорте конкретных товаров. Азербайджанская сторона представила список конкретных товаров, которые их интересуют, мы отправили объемы, которые можем экспортировать. В нашем списке также есть розы, тепличная продукция: помидоры, перец», - рассказал Папоян.

Ранее министр сообщал, что в 2025 году на территорию Армении через Азербайджан было ввезено 6 580 тонн зерна — 1 000 тонн казахстанского и 5 580 тонн российского, а также 1 210 тонн азербайджанского бензина. 

«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов
«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов Закрытый матч в Абу-Даби
19:03 4
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют обновлено 19:05; фото; видео
19:05 2733
Турция хочет в еще одно «НАТО»?
Турция хочет в еще одно «НАТО»?
19:02 65
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
18:22 1164
Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам
Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам
18:00 1306
США поймут Азербайджан
США поймут Азербайджан заявил депутат Гудрат Гасангулиев
17:50 1433
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии? мнение политолога
16:45 2357
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 4423
Ударили «Орешником» по Украине: столица без света и воды
Ударили «Орешником» по Украине: столица без света и воды обновлено 18:09; фото; видео;
18:09 23295
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
15:32 1238
AZAL отменяет рейс в Тегеран
AZAL отменяет рейс в Тегеран
15:44 1727

