Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам

Баку и Ереван ведут переговоры о возобновлении экспорта из Армении. В частности, обсуждается экспорт в Азербайджан алюминиевой фольги, сырья для алюминиевой фольги, ферромолибдена, домашних животных, коньячного сырья, табака и текстильной продукции, заявил министр экономики Армении Геворг Папоян.

«Есть и азербайджанские компании, которые выразили заинтересованность в импорте конкретных товаров. Азербайджанская сторона представила список конкретных товаров, которые их интересуют, мы отправили объемы, которые можем экспортировать. В нашем списке также есть розы, тепличная продукция: помидоры, перец», - рассказал Папоян.

Ранее министр сообщал, что в 2025 году на территорию Армении через Азербайджан было ввезено 6 580 тонн зерна — 1 000 тонн казахстанского и 5 580 тонн российского, а также 1 210 тонн азербайджанского бензина.