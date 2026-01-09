Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов

Бывший председатель правления ООО «Азершекер» Анар Мехтиев привлечен к уголовной ответственности.

Как сообщает haqqin.az, Мехтиев обвиняется в присвоении денежных средств на сумму около 800 тысяч манатов. Расследование по уголовному делу проводится Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. В отношении него избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

Отмечается, что Анар Мехтиев занимал указанную должность до 2024 года. Он также является законным представителем ООО Dastan Agro. По уголовному делу потерпевшими признаны ООО «Азершекер» и ООО Dastan Agro.