USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Новость дня
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Турция хочет еще в одно «НАТО»?

19:02 1830

Турция стремится присоединиться к оборонному альянсу между Саудовской Аравией и обладающим ядерным оружием Пакистаном, сообщили источники, знакомые с ситуацией. Это открывает путь к формированию нового блока безопасности, который может изменить баланс сил на Ближнем Востоке и за его пределами.

Соглашение, первоначально подписанное Саудовской Аравией и Пакистаном в сентябре, предусматривает, что «любая агрессия» против одной из стран рассматривается как нападение на всех. Это положение перекликается со статьёй 5-й НАТО, членом которого является Турция и чьи вооруженные силы являются крупнейшими в альянсе после США. Переговоры находятся на продвинутой стадии, и вероятность заключения сделки весьма высока, сообщили источники на условиях анонимности.

Ранее сообщалось, что ультраправая Партия националистического движения (ПНД) Турции призывает турецкое правительство начать разрабатывать ядерное оружие.

Заместитель председателя ПНД, являющейся союзницей правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР), депутат Семих Ялчин заявил, что Анкаре необходимо обладать ядерным оружием.

В письменном заявлении от имени своей партии Ялчин отметил, что мир вступил в опасный процесс и что наличие ядерного оружия стало гарантией безопасности страны.

«После захвата президентом США Дональдом Трампом венесуэльского лидера Николаса Мадуро миру грозит большая война. Эти события напоминают Кубинский (Карибский) кризис 1962 года», — сказал Ялчин.

Представитель ПНД отметил, что ядерное оружие является гарантией безопасности, и напомнил, что Франция начала производство ядерного оружия после Карибского кризиса. По словам Ялчина, в нынешних глобальных условиях для Турции важно запустить собственную ядерную программу.

Важные люди в Каракасе
Важные люди в Каракасе
20:27 540
Пехлеви взывает к Трампу
Пехлеви взывает к Трампу
19:48 1441
Скандал между Польшей и Венгрией
Скандал между Польшей и Венгрией
19:29 1507
«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов
«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов Закрытый матч в Абу-Даби
19:03 1821
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют обновлено 19:05; фото; видео
19:05 4770
Турция хочет еще в одно «НАТО»?
Турция хочет еще в одно «НАТО»?
19:02 1832
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
18:22 2821
Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам
Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам
18:00 2387
США поймут Азербайджан
США поймут Азербайджан заявил депутат Гудрат Гасангулиев
17:50 2406
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии? мнение политолога
16:45 3113
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 5249

ЭТО ВАЖНО

Важные люди в Каракасе
Важные люди в Каракасе
20:27 540
Пехлеви взывает к Трампу
Пехлеви взывает к Трампу
19:48 1441
Скандал между Польшей и Венгрией
Скандал между Польшей и Венгрией
19:29 1507
«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов
«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов Закрытый матч в Абу-Даби
19:03 1821
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют обновлено 19:05; фото; видео
19:05 4770
Турция хочет еще в одно «НАТО»?
Турция хочет еще в одно «НАТО»?
19:02 1832
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
18:22 2821
Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам
Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам
18:00 2387
США поймут Азербайджан
США поймут Азербайджан заявил депутат Гудрат Гасангулиев
17:50 2406
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии? мнение политолога
16:45 3113
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 5249
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться