Турция стремится присоединиться к оборонному альянсу между Саудовской Аравией и обладающим ядерным оружием Пакистаном, сообщили источники, знакомые с ситуацией. Это открывает путь к формированию нового блока безопасности, который может изменить баланс сил на Ближнем Востоке и за его пределами.

Соглашение, первоначально подписанное Саудовской Аравией и Пакистаном в сентябре, предусматривает, что «любая агрессия» против одной из стран рассматривается как нападение на всех. Это положение перекликается со статьёй 5-й НАТО, членом которого является Турция и чьи вооруженные силы являются крупнейшими в альянсе после США. Переговоры находятся на продвинутой стадии, и вероятность заключения сделки весьма высока, сообщили источники на условиях анонимности.

Ранее сообщалось, что ультраправая Партия националистического движения (ПНД) Турции призывает турецкое правительство начать разрабатывать ядерное оружие.

Заместитель председателя ПНД, являющейся союзницей правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР), депутат Семих Ялчин заявил, что Анкаре необходимо обладать ядерным оружием.

В письменном заявлении от имени своей партии Ялчин отметил, что мир вступил в опасный процесс и что наличие ядерного оружия стало гарантией безопасности страны.

«После захвата президентом США Дональдом Трампом венесуэльского лидера Николаса Мадуро миру грозит большая война. Эти события напоминают Кубинский (Карибский) кризис 1962 года», — сказал Ялчин.

Представитель ПНД отметил, что ядерное оружие является гарантией безопасности, и напомнил, что Франция начала производство ядерного оружия после Карибского кризиса. По словам Ялчина, в нынешних глобальных условиях для Турции важно запустить собственную ядерную программу.