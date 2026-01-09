«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Нефтчи» провел первый контрольный матч на сборах в Абу-Даби.
Соперником был участник основного этапа Лиги чемпионов - алматинский «Кайрат», набравший в шести матчах 1 очко и занимающий за два тура до финиша последнее 36-е место.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу бакинцев. На 67-й минуте первый мяч забил Агададаш Сальянский. На 89-й минуте отличился Венсан Абубакар, а в добавленное время точку в игре поставил Мурад Мамедов.
Интересно, что матч проводился в закрытом режиме. «Кайрат» объявил о том, что игра с «Нефтчи», как и последующая контрольная встреча с хорватским «Вараждином», не будет транслироваться. Судя по всему, казахам есть что скрывать от своих двух заключительных соперников в Лиге чемпионов - бельгийского «Брюгге» и лондонского «Арсенала».
Впрочем, не исключено, что и «Нефтчи» с его новым главным тренером Виталием Вернидубом не желает раскрывать карты перед ближайшими оппонентами в чемпионате Азербайджана. 23 января «Нефтчи» ждет важный матч с занимающим 3-е место «Зиря». Но до этого в Абу-Даби подопечные Вернидуба сыграют с египетским клубом «Пирамидс» (13 января) и китайским «Ченгду Ронгченг» (16 января).