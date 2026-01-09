USD 1.7000
«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов

Закрытый матч в Абу-Даби
Эльмир Алиев, отдел спорта
19:03 1821

Футбольный клуб «Нефтчи» провел первый контрольный матч на сборах в Абу-Даби.

Соперником был участник основного этапа Лиги чемпионов - алматинский «Кайрат», набравший в шести матчах 1 очко и занимающий за два тура до финиша последнее 36-е место.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу бакинцев. На 67-й минуте первый мяч забил Агададаш Сальянский. На 89-й минуте отличился Венсан Абубакар, а в добавленное время точку в игре поставил Мурад Мамедов.

Интересно, что матч проводился в закрытом режиме. «Кайрат» объявил о том, что игра с «Нефтчи», как и последующая контрольная встреча с хорватским «Вараждином», не будет транслироваться. Судя по всему, казахам есть что скрывать от своих двух заключительных соперников в Лиге чемпионов - бельгийского «Брюгге» и лондонского «Арсенала».

Впрочем, не исключено, что и «Нефтчи» с его новым главным тренером Виталием Вернидубом не желает раскрывать карты перед ближайшими оппонентами в чемпионате Азербайджана. 23 января «Нефтчи» ждет важный матч с занимающим 3-е место «Зиря». Но до этого в Абу-Даби подопечные Вернидуба сыграют с египетским клубом «Пирамидс» (13 января) и китайским «Ченгду Ронгченг» (16 января).

Важные люди в Каракасе
Важные люди в Каракасе
20:27 541
Пехлеви взывает к Трампу
Пехлеви взывает к Трампу
19:48 1442
Скандал между Польшей и Венгрией
Скандал между Польшей и Венгрией
19:29 1507
«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов
«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов Закрытый матч в Абу-Даби
19:03 1822
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют обновлено 19:05; фото; видео
19:05 4770
Турция хочет еще в одно «НАТО»?
Турция хочет еще в одно «НАТО»?
19:02 1832
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
18:22 2822
Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам
Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам
18:00 2387
США поймут Азербайджан
США поймут Азербайджан заявил депутат Гудрат Гасангулиев
17:50 2407
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии? мнение политолога
16:45 3113
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 5249

