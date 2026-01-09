«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Нефтчи» провел первый контрольный матч на сборах в Абу-Даби.

Соперником был участник основного этапа Лиги чемпионов - алматинский «Кайрат», набравший в шести матчах 1 очко и занимающий за два тура до финиша последнее 36-е место.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу бакинцев. На 67-й минуте первый мяч забил Агададаш Сальянский. На 89-й минуте отличился Венсан Абубакар, а в добавленное время точку в игре поставил Мурад Мамедов.