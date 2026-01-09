USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Новость дня
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Скандал между Польшей и Венгрией

19:29 1507

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто после того, как Будапешт предоставил убежище двум польским гражданам. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь МИД Польши Мацей Вевиор.

Новостной сайт VSquare сообщил в четверг, что делегация Будапешта в Брюсселе направила письмо представителям других стран, в котором говорилось о предоставлении убежища двум гражданам Польши. В письме, которое впоследствии было опубликовано в польских СМИ, не указывались имена граждан и причины предоставления им убежища.

Пресс-секретарь МИД Польши Мацей Вевиор заявил, что Варшава намерена выразить послу свой протест против этого решения. Имена граждан и причины подобной реакции властей Польши все еще не разглашаются.

Важные люди в Каракасе
Важные люди в Каракасе
20:27 541
Пехлеви взывает к Трампу
Пехлеви взывает к Трампу
19:48 1442
Скандал между Польшей и Венгрией
Скандал между Польшей и Венгрией
19:29 1508
«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов
«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов Закрытый матч в Абу-Даби
19:03 1822
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют обновлено 19:05; фото; видео
19:05 4770
Турция хочет еще в одно «НАТО»?
Турция хочет еще в одно «НАТО»?
19:02 1832
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
18:22 2822
Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам
Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам
18:00 2387
США поймут Азербайджан
США поймут Азербайджан заявил депутат Гудрат Гасангулиев
17:50 2407
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии? мнение политолога
16:45 3113
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 5250

ЭТО ВАЖНО

Важные люди в Каракасе
Важные люди в Каракасе
20:27 541
Пехлеви взывает к Трампу
Пехлеви взывает к Трампу
19:48 1442
Скандал между Польшей и Венгрией
Скандал между Польшей и Венгрией
19:29 1508
«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов
«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов Закрытый матч в Абу-Даби
19:03 1822
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют обновлено 19:05; фото; видео
19:05 4770
Турция хочет еще в одно «НАТО»?
Турция хочет еще в одно «НАТО»?
19:02 1832
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
18:22 2822
Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам
Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам
18:00 2387
США поймут Азербайджан
США поймут Азербайджан заявил депутат Гудрат Гасангулиев
17:50 2407
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии? мнение политолога
16:45 3113
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 5250
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться