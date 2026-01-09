USD 1.7000
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Пехлеви взывает к Трампу

19:48 1442

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви обратился за помощью к президенту США Дональду Трампу.

«Я призвал людей выйти на улицы, чтобы бороться за свою свободу и своей численностью подавить силы безопасности. Прошлой ночью они это сделали. Ваша угроза этому преступному режиму также удержала его головорезов от действий. Но время имеет решающее значение. Через час люди снова выйдут на улицы. Я прошу вас о помощи. Вы доказали — и я знаю, — что вы человек мира и человек слова. Пожалуйста, будьте готовы вмешаться, чтобы помочь народу Ирана», — написал Пехлеви в соцсети Х. Накануне Трамп заявил, что наблюдал за деятельностью Пехлеви и считает его «приятным человеком».

В то же время Трамп подчеркнул, что на данный момент не считает уместным проводить с ним встречу в статусе президента США. По его словам, в нынешней ситуации он не уверен в целесообразности подобных шагов.

«Я думаю, что лучше предоставить всем возможность самостоятельно поехать туда и увидеть, кто сможет выйти вперед», — добавил американский лидер, комментируя возможное развитие событий в Иране.

Важные люди в Каракасе
Важные люди в Каракасе
20:27 542
Пехлеви взывает к Трампу
Пехлеви взывает к Трампу
19:48 1443
Скандал между Польшей и Венгрией
Скандал между Польшей и Венгрией
19:29 1508
«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов
«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов Закрытый матч в Абу-Даби
19:03 1822
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют обновлено 19:05; фото; видео
19:05 4770
Турция хочет еще в одно «НАТО»?
Турция хочет еще в одно «НАТО»?
19:02 1832
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
18:22 2822
Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам
Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам
18:00 2387
США поймут Азербайджан
США поймут Азербайджан заявил депутат Гудрат Гасангулиев
17:50 2407
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии? мнение политолога
16:45 3113
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 5250

