Пехлеви взывает к Трампу

«Я призвал людей выйти на улицы, чтобы бороться за свою свободу и своей численностью подавить силы безопасности. Прошлой ночью они это сделали. Ваша угроза этому преступному режиму также удержала его головорезов от действий. Но время имеет решающее значение. Через час люди снова выйдут на улицы. Я прошу вас о помощи. Вы доказали — и я знаю, — что вы человек мира и человек слова. Пожалуйста, будьте готовы вмешаться, чтобы помочь народу Ирана», — написал Пехлеви в соцсети Х. Накануне Трамп заявил, что наблюдал за деятельностью Пехлеви и считает его «приятным человеком».

В то же время Трамп подчеркнул, что на данный момент не считает уместным проводить с ним встречу в статусе президента США. По его словам, в нынешней ситуации он не уверен в целесообразности подобных шагов.

«Я думаю, что лучше предоставить всем возможность самостоятельно поехать туда и увидеть, кто сможет выйти вперед», — добавил американский лидер, комментируя возможное развитие событий в Иране.