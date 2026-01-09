Итальянцы хотят диалога с Россией

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе «пора восстанавливать прямую коммуникацию» с Москвой, чтобы иметь влияние в переговорах о прекращении российско-украинской войны.

Мелони поддержала мнение президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее говорил о необходимости прямого диалога с Россией.

«В этом отношении, думаю, Макрон прав. Я считаю, что настало время для Европы говорить с Россией, иначе наше влияние будет ограниченным. Но вопрос в том, кто должен это делать. Мы не должны действовать хаотично – иначе сыграем на руку (президенту РФ Владимиру) Путину», – подчеркнула премьер Италии.