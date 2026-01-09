USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Новость дня
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Итальянцы хотят диалога с Россией

20:05 338

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе «пора восстанавливать прямую коммуникацию» с Москвой, чтобы иметь влияние в переговорах о прекращении российско-украинской войны.

Мелони поддержала мнение президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее говорил о необходимости прямого диалога с Россией.

«В этом отношении, думаю, Макрон прав. Я считаю, что настало время для Европы говорить с Россией, иначе наше влияние будет ограниченным. Но вопрос в том, кто должен это делать. Мы не должны действовать хаотично – иначе сыграем на руку (президенту РФ Владимиру) Путину», – подчеркнула премьер Италии.

Важные люди в Каракасе
Важные люди в Каракасе
20:27 544
Пехлеви взывает к Трампу
Пехлеви взывает к Трампу
19:48 1449
Скандал между Польшей и Венгрией
Скандал между Польшей и Венгрией
19:29 1511
«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов
«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов Закрытый матч в Абу-Даби
19:03 1824
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют обновлено 19:05; фото; видео
19:05 4770
Турция хочет еще в одно «НАТО»?
Турция хочет еще в одно «НАТО»?
19:02 1832
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
18:22 2824
Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам
Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам
18:00 2389
США поймут Азербайджан
США поймут Азербайджан заявил депутат Гудрат Гасангулиев
17:50 2407
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии? мнение политолога
16:45 3115
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 5251

ЭТО ВАЖНО

Важные люди в Каракасе
Важные люди в Каракасе
20:27 544
Пехлеви взывает к Трампу
Пехлеви взывает к Трампу
19:48 1449
Скандал между Польшей и Венгрией
Скандал между Польшей и Венгрией
19:29 1511
«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов
«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов Закрытый матч в Абу-Даби
19:03 1824
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют обновлено 19:05; фото; видео
19:05 4770
Турция хочет еще в одно «НАТО»?
Турция хочет еще в одно «НАТО»?
19:02 1832
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
18:22 2824
Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам
Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам
18:00 2389
США поймут Азербайджан
США поймут Азербайджан заявил депутат Гудрат Гасангулиев
17:50 2407
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии? мнение политолога
16:45 3115
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 5251
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться