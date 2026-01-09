Кадыров-младший угрожает Зеленскому

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова - 17-летний Адам Кадыров пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому «похищением», если «прикажет (президент России Владимир) Путин либо его отец». Заявление Адама публикуют официальные издания Чечни.
«Если Верховный Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин или мой отец скажут слово, мы найдем тебя везде, и это только вопрос времени. Мы не будем объявлять операций. Мы просто приедем и заберем тебя. Как берут вещь, которая больше не нужна ее хозяевам. И привезем тебя сюда, в Грозный. Не как президента, а как военного преступника. И ты будешь стоять не на сцене, а на земле, которую пытался оскорбить», — заявил Адам Кадыров.