Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Важные люди в Каракасе

20:27 551

Команда Госдепартамента США в пятницу впервые с момента отстранения Николаса Мадуро прибыла в Венесуэлу. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

По имеющейся информации, воздушное судно Dash 8-300, принадлежащее Госдепу США, вылетело из Виллемстада, административного центра Кюрасао, и приземлилось в Каракасе. Поездка состоялась на фоне намерений США возобновить работу своего посольства в Каракасе и подчеркивает стремление Вашингтона восстановить дипломатическое присутствие в Венесуэле. 

По словам чиновника, американские дипломатические и силовые сотрудники из Управления по делам Венесуэлы, базирующегося в Колумбии, а также исполняющий обязанности посла США в Колумбии Джон Макнамара прибыли в венесуэльскую столицу для проведения предварительной оценки возможности поэтапного возобновления работы посольства.

20:27 552
Пехлеви взывает к Трампу
19:48 1455
Скандал между Польшей и Венгрией
19:29 1518
«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов
19:03 1829
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют
19:05 4775
Турция хочет еще в одно «НАТО»?
19:02 1836
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
18:22 2827
Папоян об интересе азербайджанских компаний к армянским товарам
18:00 2392
США поймут Азербайджан
17:50 2410
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?
16:45 3116
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 5252

