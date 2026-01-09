Важные люди в Каракасе

Команда Госдепартамента США в пятницу впервые с момента отстранения Николаса Мадуро прибыла в Венесуэлу. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

По имеющейся информации, воздушное судно Dash 8-300, принадлежащее Госдепу США, вылетело из Виллемстада, административного центра Кюрасао, и приземлилось в Каракасе. Поездка состоялась на фоне намерений США возобновить работу своего посольства в Каракасе и подчеркивает стремление Вашингтона восстановить дипломатическое присутствие в Венесуэле.

По словам чиновника, американские дипломатические и силовые сотрудники из Управления по делам Венесуэлы, базирующегося в Колумбии, а также исполняющий обязанности посла США в Колумбии Джон Макнамара прибыли в венесуэльскую столицу для проведения предварительной оценки возможности поэтапного возобновления работы посольства.