Остались ли у Трампа пряники для Путина?

Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в российском лидере Владимире Путине и считает его более серьезным препятствием для мира в Украине, чем президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, захват нефтяного танкера под российским флагом и поддержка нового законопроекта о санкциях — это сигналы Путину о том, что время для прекращения войны истекает.

«Он действует по принципу кнута и пряника. И я думаю, что пряников у него уже совсем не осталось», — сказал источник, близкий к ближайшему окружению президента США.

Другой источник добавил, что Трампа все больше раздражает российская тактика переговоров «два шага вперед — один назад».

«Администрацию изматывает то, что россияне используют тактику «два шага вперед — один назад»: кажется, они готовы к договоренностям, а затем, когда возникают вопросы, на которые мы рассчитывали, либо обостряют ситуацию, либо вообще прекращают разговоры», — пояснил один из американских чиновников.

Несколько нынешних и бывших американских чиновников рассказали журналистам, что позиция администрации Трампа все больше сближается с европейской: по их мнению, Путин просто тянет время.