Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Венесуэльские танкеры убегают от американцев

21:19 1022

Военный корабль США преследует несколько попавших под санкции нефтяных танкеров, которые в нарушение американской морской блокады вышли из акватории вблизи Венесуэлы в Атлантический океан, сообщает The New York Times. Издание сделало такие выводы на основе анализа спутниковых снимков и разговора с неназванным американским военным.

«Большинство этих судов гружены нефтью, они находятся в сотнях миль от суши и, по‑видимому, направляются на восток, к Африке и Европе», — пишет издание.

Танкеры, предположительно, предприняли согласованную попытку обойти блокаду на прошлых выходных, массово покинув венесуэльские воды. Из 16 таких судов только одно — M Sophia — было остановлено американскими силами в Карибском море.

Из оставшихся 15 танкеров четыре были замечены, когда шли на восток в Атлантическом океане, по меньшей мере в 400 милях от суши. Вторая группа из пяти судов была обнаружена при движении через Карибский бассейн.

На спутниковые снимки попал также американский эсминец, идущий к танкерам, направляющимся через Атлантику. Один танкер снова появился у побережья Колумбии, а местонахождение остальных пяти судов пока неизвестно.

Как минимум один из груженных нефтью танкеров, Veronica, на этой неделе сменил название на Galileo и флаг на российский, утверждает издание.

Массовый выход судов был просчитанным риском, направленным на то, чтобы перегрузить систему контроля США, пояснил изданию Дэвид Танненбаум, бывший сотрудник по соблюдению санкций в Минфине США.

«Этот одновременный побег всех этих судов — ставка на то, что у американских сил нет ни юридических полномочий, ни возможностей остановить их всех сразу», — пояснил собеседник издания.

NYT идентифицировала еще три танкера, которые уже в пути перешли под российский флаг.

Уже после публикации NYT агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что военно-морские силы США «находятся в процессе захвата» танкера Olina в Карибском регионе у берегов Тринидада и Тобаго.

Это уже пятый подобный перехват судна за последние недели в рамках усилий Вашингтона по контролю за экспортом венесуэльской нефти.

Два первых перехвата танкеров произошли в декабре: тогда президент США Дональд Трамп объявил о введении полной блокады санкционированных танкеров, перевозящих венесуэльскую нефть.

7 января силы США захватили два танкера: Marinera (бывший Bella‑1), шедший под российским флагом, и танкер M Sophia, который ранее ходил под панамским флагом, но к моменту операции США его статус был «сомнительным».

ЭТО ВАЖНО

