Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

В Тбилиси крупный пожар

21:56 689

В Тбилиси горит торговый центр «Кидобани», пишут грузинские телеграм-каналы.

На место происшествия прибыли пожарные расчеты и бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время принимаются меры по ликвидации пожара.

Россия хочет Гуляйполе любой ценой
Россия хочет Гуляйполе любой ценой
22:18 235
Венесуэльские танкеры убегают от американцев
Венесуэльские танкеры убегают от американцев
21:19 1023
Остались ли у Трампа пряники для Путина?
Остались ли у Трампа пряники для Путина? The Telegraph
20:57 1277
Россия ударила по гражданскому судну: погиб сириец
Россия ударила по гражданскому судну: погиб сириец фото
20:45 2177
Новый президент Венесуэлы едет к Трампу
Новый президент Венесуэлы едет к Трампу ОБНОВЛЕНО 22:25
22:25 2351
Пехлеви взывает к Трампу
Пехлеви взывает к Трампу
19:48 3035
Скандал между Польшей и Венгрией
Скандал между Польшей и Венгрией
19:29 2999
«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов
«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов Закрытый матч в Абу-Даби
19:03 3004
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют обновлено 19:05; фото; видео
19:05 6066
Турция хочет еще в одно «НАТО»?
Турция хочет еще в одно «НАТО»?
19:02 3009
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
Мехтиева обвиняют в присвоении 800 тысяч манатов
18:22 4006

Подписаться