В Тбилиси крупный пожар

В Тбилиси горит торговый центр «Кидобани», пишут грузинские телеграм-каналы.
На место происшествия прибыли пожарные расчеты и бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время принимаются меры по ликвидации пожара.
January 9, 2026
В Тбилиси горит торговый центр «Кидобани», пишут грузинские телеграм-каналы.
На место происшествия прибыли пожарные расчеты и бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время принимаются меры по ликвидации пожара.
January 9, 2026
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.