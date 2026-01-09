USD 1.7000
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Россия хочет Гуляйполе любой ценой

Ситуация в городе Гуляйполе Запорожской области остаётся одной из самых напряжённых на южном участке фронта. Город почти полностью разрушен и фактически превратился в «серую зону», где ни одна из сторон не может закрепиться надолго. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в комментарии «РБК-Украина».

По его словам, украинские силы продолжают удерживать город, несмотря на интенсивные штурмы со стороны российских войск. Бои ведутся как в черте Гуляйполя, так и на его окраинах, включая районы железнодорожной станции, а также населённые пункты Зелёное и Варваровка. Российские подразделения пытаются охватить город с севера и юга и регулярно заходят в северо-западные и юго-западные кварталы.

Ежедневно в Гуляйполе фиксируется от 20 до 25 боевых столкновений, ещё до 20 — в прилегающих районах. По данным украинской стороны, 5 января число столкновений достигло 64, что превысило показатели на других направлениях фронта. Кроме наземных атак, российская армия активно применяет авиацию, нанося удары корректируемыми авиабомбами по городу и близлежащим населённым пунктам.

Волошин утверждает, что, несмотря на масштабные потери, российские войска продолжают наступление волнами, используя тактику «малых групп» по три–четыре человека под прикрытием артиллерии, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. По его оценке, ежедневные потери российской стороны в районе Гуляйполя составляют до 250–300 человек. За декабрь 2025 года на южном направлении, как утверждается, было потеряно более 10 тысяч военнослужащих, около 70% — именно в боях за Гуляйполе.

Украинская сторона также признаёт, что из-за постоянного давления иногда вынуждена отходить с отдельных позиций, поскольку Россия стремится не дать подвести подкрепления и боеприпасы.

В Силах обороны Украины подчёркивают, что Гуляйполе имеет стратегическое значение как потенциальный плацдарм для наступления в направлении Орехова и Запорожья. По словам Волошина, оставить за собой такой укреплённый район российская армия не может, что и объясняет ожесточённость боёв.

