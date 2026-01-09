USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Новость дня
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Зеленский о вызове Москвы для Варшавы и «других столиц»

9 января 2026, 23:09 885

Показательное использование Россией «Орешника» близко к границам Европейского союза - это вызов и для Варшавы, и для многих других столиц.

Об этом в своем вечернем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, который напомнил, что Россия применила ракету «Орешник» против Львовской области.

«Это снова было показательно близко к границам Евросоюза, а это - если с точки зрения применения баллистики средней дальности - одинаковый вызов и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта, и для многих других столиц», - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что всем следует понимать одинаково и одинаково серьезно, что, если россияне «даже не пытаются придумать правдоподобную причину для использования такого оружия, то личными связями или какой-либо риторикой от этого не укроешься».

«Должна быть система совместных действий, система совместной защиты, реально действенная. Есть ли у нас сейчас такая система? Вопрос без ответа, потому что все в Европе - есть одно и то же сомнение: будут ли защищать его столицу, если Путину что-то ударит в голову», - подчеркнул Зеленский.

Протесты в Иране: CША сомневаются, что власть устоит
Протесты в Иране: CША сомневаются, что власть устоит обновлено 23:36; фото; видео
9 января 2026, 23:36 15808
Зеленский о вызове Москвы для Варшавы и «других столиц»
Зеленский о вызове Москвы для Варшавы и «других столиц»
9 января 2026, 23:09 886
Россия хочет Гуляйполе любой ценой
Россия хочет Гуляйполе любой ценой
9 января 2026, 22:18 1743
Венесуэльские танкеры убегают от американцев
Венесуэльские танкеры убегают от американцев
9 января 2026, 21:19 1864
Остались ли у Трампа пряники для Путина?
Остались ли у Трампа пряники для Путина? The Telegraph
9 января 2026, 20:57 2050
Россия ударила по гражданскому судну: погиб сириец
Россия ударила по гражданскому судну: погиб сириец фото
9 января 2026, 20:45 3264
Новый президент Венесуэлы едет к Трампу
Новый президент Венесуэлы едет к Трампу ОБНОВЛЕНО 22:25
9 января 2026, 22:25 4335
Пехлеви взывает к Трампу
Пехлеви взывает к Трампу
9 января 2026, 19:48 3992
Скандал между Польшей и Венгрией
Скандал между Польшей и Венгрией
9 января 2026, 19:29 3928
«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов
«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов Закрытый матч в Абу-Даби
9 января 2026, 19:03 3804
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют обновлено 19:05; фото; видео
9 января 2026, 19:05 6974

ЭТО ВАЖНО

Протесты в Иране: CША сомневаются, что власть устоит
Протесты в Иране: CША сомневаются, что власть устоит обновлено 23:36; фото; видео
9 января 2026, 23:36 15808
Зеленский о вызове Москвы для Варшавы и «других столиц»
Зеленский о вызове Москвы для Варшавы и «других столиц»
9 января 2026, 23:09 886
Россия хочет Гуляйполе любой ценой
Россия хочет Гуляйполе любой ценой
9 января 2026, 22:18 1743
Венесуэльские танкеры убегают от американцев
Венесуэльские танкеры убегают от американцев
9 января 2026, 21:19 1864
Остались ли у Трампа пряники для Путина?
Остались ли у Трампа пряники для Путина? The Telegraph
9 января 2026, 20:57 2050
Россия ударила по гражданскому судну: погиб сириец
Россия ударила по гражданскому судну: погиб сириец фото
9 января 2026, 20:45 3264
Новый президент Венесуэлы едет к Трампу
Новый президент Венесуэлы едет к Трампу ОБНОВЛЕНО 22:25
9 января 2026, 22:25 4335
Пехлеви взывает к Трампу
Пехлеви взывает к Трампу
9 января 2026, 19:48 3992
Скандал между Польшей и Венгрией
Скандал между Польшей и Венгрией
9 января 2026, 19:29 3928
«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов
«Нефтчи» разгромил участника Лиги чемпионов Закрытый матч в Абу-Даби
9 января 2026, 19:03 3804
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют
Россия ударила по посольству Катара. Катарцы сожалеют обновлено 19:05; фото; видео
9 января 2026, 19:05 6974
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться