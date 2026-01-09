Зеленский о вызове Москвы для Варшавы и «других столиц»

Показательное использование Россией «Орешника» близко к границам Европейского союза - это вызов и для Варшавы, и для многих других столиц.

Об этом в своем вечернем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, который напомнил, что Россия применила ракету «Орешник» против Львовской области.

«Это снова было показательно близко к границам Евросоюза, а это - если с точки зрения применения баллистики средней дальности - одинаковый вызов и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта, и для многих других столиц», - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что всем следует понимать одинаково и одинаково серьезно, что, если россияне «даже не пытаются придумать правдоподобную причину для использования такого оружия, то личными связями или какой-либо риторикой от этого не укроешься».

«Должна быть система совместных действий, система совместной защиты, реально действенная. Есть ли у нас сейчас такая система? Вопрос без ответа, потому что все в Европе - есть одно и то же сомнение: будут ли защищать его столицу, если Путину что-то ударит в голову», - подчеркнул Зеленский.