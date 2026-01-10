Курды пытались вторгнуться в Иран. Турция пришла на помощь

Как ранее писал haqqın.az, министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер 22 декабря прошлого года выступил с резонансным заявлением, сообщив, что Анкара в ходе 12-дневной войны между Ираном и Израилем передавала Тегерану информацию о действиях Рабочей партии Курдистана (РПК).

По словам Гюлера, именно благодаря разведданным, предоставленным Турцией, Иран провел операции против РПК и ее иранского крыла — PJAK. Министр отметил, что во время ирано-израильского конфликта PJAK исходила из предположения о возможном поражении Ирана и падении правительства. Однако, как подчеркнул Гюлер, война завершилась не так, как рассчитывали эти группировки, и Иран при координации с Турцией нанес по PJAK серьезный удар.

Гюлер также заявил, что после того как РПК в мае объявила о разоружении на территории Ирака, турецкая разведка зафиксировала переброску боевиков и их вооружений в Иран. По его словам, Турция передала Тегерану данные о маршрутах и пунктах передачи оружия, что стало основанием для начала операций против РПК.

На фоне продолжающихся в последние дни протестов и беспорядков в крупных городах Ирана появились новые сообщения о возможных совместных действиях турецких и иранских спецслужб против РПК. Известный иранский журналист Хаял Муаззин сообщил, что в ночь на 8 января группа членов РПК, пытавшаяся проникнуть из Ирака на территорию Ирана, была нейтрализована на основании разведывательной информации, полученной от Турции.