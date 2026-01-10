Фидан дал совет Ирану

Ирану целесообразно наладить нормальные отношения со странами региона. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала TRT Haber.

Он затронул тему ядерных переговоров между США и Ираном, а также санкций, введенных против Тегерана. По его словам, заключение соглашения, выгодного для обеих сторон, может способствовать нормализации ситуации.

Касаясь протестов в Иране, глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил необходимость «достижения консенсуса с участниками демонстраций».

Фидан также заявил, что «на фоне событий в Йемене, Сомали, Судане и Сирии исламский мир пробудился, все осознали необходимость объединения».

Он отметил, что страны Ближнего Востока в состоянии принимать независимые решения.

«Между исламскими странами сформировались общие взгляды. Элементы, обостряющие ситуацию в перечисленных странах, управляются из единого центра», - добавил Фидан.