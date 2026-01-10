Трамп о захвате Гренландии Россией

«Я хотел бы заключить сделку простым способом. Если мы не сделаем это простым способом, мы сделаем это трудным способом. Тот факт, что они высадили там лодку 500 лет назад, не означает, что они владеют этой землей.

Если вы посмотрите прямо за пределами Гренландии прямо сейчас, там повсюду российские эсминцы, китайские эсминцы и российские подводные лодки.

Мы не собираемся позволить России или Китаю оккупировать Гренландию, потому что именно это они бы сделали, если бы мы не действовали. Поэтому мы собираемся что-то сделать с Гренландией либо мирным путем, либо более жесткими методами», - сказал Трамп.