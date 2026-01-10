USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Трамп о захвате Гренландии Россией

01:37 283

США собираются «что-то сделать» с Гренландией, иначе ее захватят Россия или Китай, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Я хотел бы заключить сделку простым способом. Если мы не сделаем это простым способом, мы сделаем это трудным способом. Тот факт, что они высадили там лодку 500 лет назад, не означает, что они владеют этой землей.

Если вы посмотрите прямо за пределами Гренландии прямо сейчас, там повсюду российские эсминцы, китайские эсминцы и российские подводные лодки.

Мы не собираемся позволить России или Китаю оккупировать Гренландию, потому что именно это они бы сделали, если бы мы не действовали. Поэтому мы собираемся что-то сделать с Гренландией либо мирным путем, либо более жесткими методами», - сказал Трамп.

Трамп о захвате Гренландии Россией
Трамп о захвате Гренландии Россией
01:37 284
Фидан дал совет Ирану
Фидан дал совет Ирану
01:30 425
Армяне довольны торговлей с Азербайджаном
Армяне довольны торговлей с Азербайджаном обновлено 01:11
01:11 4212
Курды пытались вторгнуться в Иран. Турция пришла на помощь
Курды пытались вторгнуться в Иран. Турция пришла на помощь
00:39 1653
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг обновлено 00:56; фото; видео
00:56 18311
Трамп поделился видео с азербайджанского канала
Трамп поделился видео с азербайджанского канала видео
9 января 2026, 23:53 3551
Зеленский о вызове Москвы для Варшавы и «других столиц»
Зеленский о вызове Москвы для Варшавы и «других столиц»
9 января 2026, 23:09 1469
Россия хочет Гуляйполе любой ценой
Россия хочет Гуляйполе любой ценой
9 января 2026, 22:18 2430
Венесуэльские танкеры убегают от американцев
Венесуэльские танкеры убегают от американцев
9 января 2026, 21:19 2230
Остались ли у Трампа пряники для Путина?
Остались ли у Трампа пряники для Путина? The Telegraph
9 января 2026, 20:57 2408
Россия ударила по гражданскому судну: погиб сириец
Россия ударила по гражданскому судну: погиб сириец фото
9 января 2026, 20:45 3777

