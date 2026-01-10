USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

Ветераны революции на параде

03:42 449

Нью-Йорк (США). Акция протеста против Иммиграционной и таможенной службы (ICE) после того, как сотрудник ICE застрелил 37-летнюю Рене Николь Гуд во время столкновения на юге Миннеаполиса

Варшава (Польша). Фермеры протестуют против торгового соглашения ЕС со странами Южной Америки. Они считают, что соглашение создаст недобросовестную конкуренцию

Киев (Украина). Тело погибшего фельдшера на земле у жилого дома после ракетных ударов России

Бурейдж (Газа). Девочка складывает свои спасенные вещи в рюкзак в лагере беженцев после израильских атак

Ханой (Вьетнам). Рабочий устанавливает рекламный щит, посвященный 14-му съезду Коммунистической партии Вьетнама

Гавана (Куба). Ветераны Кубинской революции 1959 года принимают участие в параде, посвященном годовщине прибытия Фиделя Кастро в столицу в качестве главы повстанческой армии

Гамбург (Германия). По дороге во время сильного снегопада, вызванного штормом Элли

Ветераны революции на параде
Ветераны революции на параде
03:42 450
Готова ли Турция к переломному моменту в Иране?
Готова ли Турция к переломному моменту в Иране?
02:13 1251
Противник Трампа готовится к последнему бою
Противник Трампа готовится к последнему бою
03:10 770
Семейная драма, большая политика и добрый инстинкт Трампа
Семейная драма, большая политика и добрый инстинкт Трампа
02:53 719
А Китай продолжает помогать Ирану…
А Китай продолжает помогать Ирану…
02:31 903
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии
01:56 688
Трамп поделился видео с азербайджанского канала
Трамп поделился видео с азербайджанского канала
9 января 2026, 23:53 5307
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране!
00:43 2415
У корейцев свои забавы
У корейцев свои забавы
01:53 900
Трамп рассказал, кого боится Путин
Трамп рассказал, кого боится Путин
01:50 1985
Трамп о захвате Гренландии Россией
Трамп о захвате Гренландии Россией
01:37 1771

