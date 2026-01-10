Ветераны революции на параде

Нью-Йорк (США). Акция протеста против Иммиграционной и таможенной службы (ICE) после того, как сотрудник ICE застрелил 37-летнюю Рене Николь Гуд во время столкновения на юге Миннеаполиса

Варшава (Польша). Фермеры протестуют против торгового соглашения ЕС со странами Южной Америки. Они считают, что соглашение создаст недобросовестную конкуренцию

Киев (Украина). Тело погибшего фельдшера на земле у жилого дома после ракетных ударов России

Бурейдж (Газа). Девочка складывает свои спасенные вещи в рюкзак в лагере беженцев после израильских атак

Ханой (Вьетнам). Рабочий устанавливает рекламный щит, посвященный 14-му съезду Коммунистической партии Вьетнама

Гавана (Куба). Ветераны Кубинской революции 1959 года принимают участие в параде, посвященном годовщине прибытия Фиделя Кастро в столицу в качестве главы повстанческой армии