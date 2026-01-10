После атаки дронов в России горит нефтебаза

В Волгоградской области РФ после атаки дронов произошел пожар на нефтебазе, сообщил губернатор области Андрей Бочаров.

По его словам, соответствующие службы работают «на месте инцидента». Бочаров добавил, что, по его «предварительным данным, пострадавших нет». При этом, отметил он, «на случай эвакуации жителей близлежащих домов приведен в готовность» пункт временного пребывания.

На фоне атак дронов аэропорты Волгограда, Геленджика, Краснодара и Чебоксар вводили временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Также в ночь на 10 января приостанавливали работу московские аэропорты Домодедово и Жуковский. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщал об одном сбитом БПЛА на подлете к Москве.

Всего в ночь на 10 января над регионами РФ уничтожены 59 БПЛА, сообщили в Министерстве обороны РФ.