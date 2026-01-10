Пехлеви призвал иранцев захватывать города

В обращении к протестующим Пехлеви высоко оценил их «мужество и стойкость» после того, как миллионы людей откликнулись на его призыв к протестам в минувшие четверг и пятницу. По его словам, масштабы демонстраций «потрясли правящую элиту и обнажили хрупкость ее силового аппарата безопасности».

Сын последнего шаха Ирана Резы Пехлеви в субботу, 10 января, призвал протестующих в исламской республике продолжать демонстрации, захватывать центры городов. Кроме того, он обратился к работникам энергетики и транспорта с призывом начать общенациональные забастовки. Об этом пишет Iran International.

Пехлеви отметил, что следующий этап движения должен быть сосредоточен как на устойчивом присутствии на улицах, так и экономическом давлении, утверждая, что перекрытие финансовых источников исламской республики лишит ее возможности «продолжать репрессии».

Наследный принц, в частности, призвал работников транспорта, нефтегазовой отрасли и энергетического сектора начать общенациональную забастовку. Пехлеви призвал протестующих вновь выйти на улицы в субботу и воскресенье вечером, начиная с 18:00. По его словам, цель движения вышла за рамки символических акций, заявив, что протестующим следует готовиться к захвату и удержанию центральных районов крупных городов. Для этого Пехлеви рекомендовал демонстрантам продвигаться к центрам городов по нескольким маршрутам, соединять разрозненные колонны и готовиться к длительному пребыванию на улицах.

Обращаясь к представителям сил безопасности и вооруженных подразделений, выразивших поддержку оппозиции, Пехлеви призвал их еще больше замедлять и нарушать работу того, что он назвал «репрессивной машиной» исламской республики.

Пехлеви также сообщил, что готовится к возвращению в Иран, пообещав встать рядом с иранским народом в момент, который он назвал победой «национальной революции», добавив, что, по его мнению, этот момент стремительно приближается.

Протесты в Иране не прекращаются: на улицы городов выходит все больше людей, недовольных режимом и тяжелой экономической ситуацией. Во многих местах антиправительственные митинги перерастают в массовые беспорядки и локальные мини-восстания, которые быстро распространяются по стране. О крупных скоплениях протестующих сообщают из Тегерана, Мешхеда, Сохреварда, Фердиса, Шираза и Караджа. В Йезде ситуацию называют «полностью вышедшей из-под контроля».

Тем временем высокопоставленный иранский чиновник и идеолог Хасан Рахимпур Азгади заявил, что Иран должен захватить президента США Дональда Трампа так же, как он это сделал с Мадуро, в ответ на позицию Вашингтона по поводу протестов в Иране, передает Iran International.

«Учитывая позицию Трампа, любые операции на территории США, во всех штатах и городах, включая операции, подобные тем, что они проводят здесь, были бы допустимы… против американских чиновников и связанных с ними лиц», — заявил Азгади.

«Иран должен поступить с Трампом так же, как они поступили с Мадуро», — заявил Азгади, добавив, что «Трамп должен заплатить за это во время или даже после своего президентства, я лично надеюсь, что Трампа схватят».