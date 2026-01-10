Пехлеви призвал иранцев захватывать города

Сын последнего шаха Ирана Резы Пехлеви в субботу, 10 января, призвал протестующих в исламской республике продолжать демонстрации, захватывать центры городов. Кроме того, он обратился к работникам энергетики и транспорта с призывом начать общенациональные забастовки. Об этом пишет Iran International.
В обращении к протестующим Пехлеви высоко оценил их «мужество и стойкость» после того, как миллионы людей откликнулись на его призыв к протестам в минувшие четверг и пятницу. По его словам, масштабы демонстраций «потрясли правящую элиту и обнажили хрупкость ее силового аппарата безопасности».
Пехлеви отметил, что следующий этап движения должен быть сосредоточен как на устойчивом присутствии на улицах, так и экономическом давлении, утверждая, что перекрытие финансовых источников исламской республики лишит ее возможности «продолжать репрессии».
Наследный принц, в частности, призвал работников транспорта, нефтегазовой отрасли и энергетического сектора начать общенациональную забастовку. Пехлеви призвал протестующих вновь выйти на улицы в субботу и воскресенье вечером, начиная с 18:00. По его словам, цель движения вышла за рамки символических акций, заявив, что протестующим следует готовиться к захвату и удержанию центральных районов крупных городов. Для этого Пехлеви рекомендовал демонстрантам продвигаться к центрам городов по нескольким маршрутам, соединять разрозненные колонны и готовиться к длительному пребыванию на улицах.
Обращаясь к представителям сил безопасности и вооруженных подразделений, выразивших поддержку оппозиции, Пехлеви призвал их еще больше замедлять и нарушать работу того, что он назвал «репрессивной машиной» исламской республики.
Пехлеви также сообщил, что готовится к возвращению в Иран, пообещав встать рядом с иранским народом в момент, который он назвал победой «национальной революции», добавив, что, по его мнению, этот момент стремительно приближается.
Протесты в Иране не прекращаются: на улицы городов выходит все больше людей, недовольных режимом и тяжелой экономической ситуацией. Во многих местах антиправительственные митинги перерастают в массовые беспорядки и локальные мини-восстания, которые быстро распространяются по стране. О крупных скоплениях протестующих сообщают из Тегерана, Мешхеда, Сохреварда, Фердиса, Шираза и Караджа. В Йезде ситуацию называют «полностью вышедшей из-под контроля».
Тем временем высокопоставленный иранский чиновник и идеолог Хасан Рахимпур Азгади заявил, что Иран должен захватить президента США Дональда Трампа так же, как он это сделал с Мадуро, в ответ на позицию Вашингтона по поводу протестов в Иране, передает Iran International.
«Учитывая позицию Трампа, любые операции на территории США, во всех штатах и городах, включая операции, подобные тем, что они проводят здесь, были бы допустимы… против американских чиновников и связанных с ними лиц», — заявил Азгади.
«Иран должен поступить с Трампом так же, как они поступили с Мадуро», — заявил Азгади, добавив, что «Трамп должен заплатить за это во время или даже после своего президентства, я лично надеюсь, что Трампа схватят».
Вечером в пятницу, 9 января, в Иране снова прошли массовые акции протеста. Несмотря на жесткие действия иранских сил безопасности в отношении демонстрантов и блокировку интернета, на улицы Тегерана и других крупных городов страны вышли толпы протестующих. На фоне массовых протестов власти усиливают контроль на улицах Тегерана.
Правозащитники из Центра по правам человека в Иране (CHRI) со ссылкой на свидетельства очевидцев сообщают о переполненных ранеными демонстрантами больницах в Тегеране, Мешхеде и Карадже. По данным правозащитного информационного агентства HRANA, в ходе акций протеста погибли по меньшей мере 62 человека, в том числе 14 сотрудников сил безопасности и 48 протестующих. За более чем две недели протестов - с 27 декабря 2025 года - власти арестовали свыше 2300 человек, сообщает агентство HRANA. При этом полугосударственное агентство Tasnim утверждает, что среди погибших есть несколько полицейских.
Накануне верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи резко осудил массовые протесты, назвав их участников «подстрекателями» и людьми, которые «вредят стране». Посол Ирана при Организации Объединенных Наций Амир Саид Иравани также обвинил Вашингтон и власти Израиля в «дестабилизирующих действиях» и «превращении мирных протестов в насильственные акты вандализма», сообщает Reuters.
Video sent to Iran International shows a sizeable group of protesters on Ayinehkhaneh Boulevard in the central city of Esfahan on Friday night chanting “Khamenei is a murderer, his rule is illegitimate” and the monarchist slogan “Long live the Shah.” pic.twitter.com/ZaqaWJE7m0— Iran International English (@IranIntl_En) January 10, 2026