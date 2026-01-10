USD 1.7000
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

Более $700 млн от Европы на восстановление Сирии

10:09 370

Евросоюз предоставит в 2026—2027 годах Сирии $722 млн на послевоенное восстановление и поставки гуманитарной помощи. Об этом объявила в Дамаске председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вместе с главой Европейского совета Антониу Коштой она посетила арабскую республику и встретилась с ее президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

«Потребности Сирии в реконструкции огромны, я видела это своими глазами», — сказала фон дер Ляйен, слова которой привел ливанский телеканал Al Jadeed. Она сообщила, что Евросоюз намерен начать переговоры о возобновлении соглашения о сотрудничестве с Сирией и «запустит программу нового политического партнерства, включая переговоры на высоком уровне». В 2025 году страны ЕС отменили экономические санкции, введенные в 2011 году против бывшего руководства республики.

Фон дер Ляйен на пресс-конференции выразила обеспокоенность по поводу эскалации насилия в городе Алеппо, где вспыхнули столкновения между правительственными войсками и курдскими ополченцами. Она подчеркнула «необходимость возвращения всех сторон к диалогу».

Местная газета Al Watan назвала визит председателей ЕС и Еврокомиссии «важным дипломатическим шагом на пути сближения Сирии и Евросоюза после многих лет отчуждения, вызванного политикой прежнего режима». 

Кроме того, Фон дер Ляйен и Кошта в рамках своего ближневосточного турне также посетили Ливан. На встрече с президентом Джозефом Ауном они заявили «о неизменной поддержке стабильности и процветания ливанского государства». В то же время руководитель Ливана обратился к ЕС с просьбой оказать содействие в возвращении 1,5 млн сирийских беженцев на родину.

8 января фон дер Ляйен и Кошта встретились в Аммане с королем Иордании Абдаллой II. По итогам состоявшихся переговоров было объявлено о проведении в апреле совместной инвестиционной конференции в целях укрепления экономического партнерства. В заявлении подчеркивалась важность европейской поддержки королевских вооруженных сил, а также взаимодействия в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.

ЭТО ВАЖНО

Пехлеви призвал иранцев захватывать города
Пехлеви призвал иранцев захватывать города о развитии ситуации
10:01 2946
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 5158
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро новость дополнена
11:52 948
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
11:50 527
Сирийская армия зачищает Алеппо от курдских боевиков
Сирийская армия зачищает Алеппо от курдских боевиков
11:25 647
Зеленский в ожидании
Зеленский в ожидании
11:11 1081
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
10:46 1538
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность «ракетные города» готовы к атаке
10:16 1891
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви?
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви? на главный вопрос haqqin.az отвечает известный иранский литератор Али Хусейн Нежат
03:27 6836
Новая сделка между Вашингтоном и Киевом: соглашение на $800 млрд
Новая сделка между Вашингтоном и Киевом: соглашение на $800 млрд
08:57 3474
Ветераны революции на параде
Ветераны революции на параде объектив haqqin.az
03:42 4046
