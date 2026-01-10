Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро

Государственный секретарь (глава правительства) Ватикана кардинал Пьетро Паролин просил вашингтонскую администрацию не спешить с проведением операции против Венесуэлы, чтобы избежать дестабилизации ситуации в республике и кровопролития. Об этом 10 января сообщила газета The Washington Post (WP).

«Мадуро было предложено уйти и наслаждаться своими деньгами. Часть этого предложения заключалась в том, что (президент РФ Владимир) Путин гарантирует безопасность», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В статье говорится, что Паролин в канун Рождества вызвал посла США при Святом Престоле Брайана Берча, чтобы потребовать подробностей о планах Вашингтона в Венесуэле. Со ссылкой на правительственные документы издание пишет, что в течение нескольких дней влиятельный итальянский кардинал пытался связаться с госсекретарем Марко Рубио, «отчаянно стремясь предотвратить кровопролитие и дестабилизацию в Венесуэле».

В разговоре с Берчем, союзником президента Дональда Трампа, Паролин, в частности, заявил, что Москва готова предоставить Мадуро убежище, и «умолял американцев проявить терпение», пока венесуэльский политик не согласится на это предложение, сказано в публикации.

В статье также приводится комментарий службы печати Святого престола относительно этих консультаций: «Вызывает разочарование то, что были раскрыты фрагменты конфиденциальных бесед, которые неточно отражают содержание состоявшегося в рождественский период разговора».

Пресс-секретарь Берча перенаправил все вопросы по теме в Госдепартамент, который отказался от комментариев. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на запрос издания, говорится в статье.

Ранее газета The New York Times писала, что в конце 2025 года США предлагали Николасу Мадуро добровольно покинуть пост президента Венесуэлы и отправиться в «позолоченное изгнание» в Турцию. Однако «мистер Мадуро яростно отверг этот план», рассказал собеседник издания. The Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что США предлагали Мадуро искать убежища в Китае или России, но тот намеревался остаться в Западном полушарии, например на Кубе.

В середине ноября NYT сообщала, что Мадуро предлагал США, что он уйдет в отставку в течение двух-трехлетнего переходного периода, однако Белый дом отказался дать отсрочку и потребовал немедленного ухода.

Операция по захвату венесуэльского президента под названием «Абсолютная решимость» (Absolute Resolve) была проведена в ночь на 3 января. По стратегическим объектам в Каракасе и других районах были нанесены ракетные удары. Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны в США. Им предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков, их будут судить в США.