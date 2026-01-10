«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность

По данным газеты, аятолла небезосновательно опасается предательства и дезертирства среди военнослужащих и полицейских. Некоторые из них уже арестованы после отказа открыть огонь по протестующим.

На фоне ширящихся массовых акций протеста верховный лидер Ирана Али Хаменеи повысил уровень боевой готовности силовых структур страны до максимального - выше, чем во время войны с Израилем в июне прошлого года. Об этом со ссылкой на высокопоставленный иранский источник сообщает британская The Telegraph.

Верховный лидер полностью доверил свою судьбу Корпусу стражей исламской революции, которому приказано взять под контроль охваченные бунтом улицы.

В полную боеготовность приведены и подземные «ракетные города», их как минимум четыре. Официально это объясняется противодействием внешним угрозам. В Тегеране опасаются, что любое вмешательство президента США Дональда Трампа может спровоцировать «апокалиптическую» войну, принципиально отличающуюся от прошлогоднего конфликта с Израилем.

Накануне, 9 января, иранские военные корабли присоединились к китайским и российским судам в южноафриканских водах для участия в запланированных у берегов Кейптауна военно-морских учениях. Газета отмечает, что эти маневры могут еще больше осложнить отношения Претории с Вашингтоном.

По словам источников The Telegraph, иранский режим действует в «режиме выживания». При этом соратники Хаменеи опровергают слухи о намерении верховного лидера бежать в Москву и утверждают, что он останется в Тегеране, «даже если над головой будут кружить бомбардировщики B-52».