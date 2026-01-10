USD 1.7000
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность

«ракетные города» готовы к атаке
10:16

На фоне ширящихся массовых акций протеста верховный лидер Ирана Али Хаменеи повысил уровень боевой готовности силовых структур страны до максимального - выше, чем во время войны с Израилем в июне прошлого года. Об этом со ссылкой на высокопоставленный иранский источник сообщает британская The Telegraph.

По данным газеты, аятолла небезосновательно опасается предательства и дезертирства среди военнослужащих и полицейских. Некоторые из них уже арестованы после отказа открыть огонь по протестующим.

Верховный лидер полностью доверил свою судьбу Корпусу стражей исламской революции, которому приказано взять под контроль охваченные бунтом улицы.

В полную боеготовность приведены и подземные «ракетные города», их как минимум четыре. Официально это объясняется противодействием внешним угрозам. В Тегеране опасаются, что любое вмешательство президента США Дональда Трампа может спровоцировать «апокалиптическую» войну, принципиально отличающуюся от прошлогоднего конфликта с Израилем.

Накануне, 9 января, иранские военные корабли присоединились к китайским и российским судам в южноафриканских водах для участия в запланированных у берегов Кейптауна военно-морских учениях. Газета отмечает, что эти маневры могут еще больше осложнить отношения Претории с Вашингтоном.

По словам источников The Telegraph, иранский режим действует в «режиме выживания». При этом соратники Хаменеи опровергают слухи о намерении верховного лидера бежать в Москву и утверждают, что он останется в Тегеране, «даже если над головой будут кружить бомбардировщики B-52».

Пехлеви призвал иранцев захватывать города
Пехлеви призвал иранцев захватывать города о развитии ситуации
10:01 2952
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 5159
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро новость дополнена
11:52 949
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
11:50 529
Сирийская армия зачищает Алеппо от курдских боевиков
Сирийская армия зачищает Алеппо от курдских боевиков
11:25 649
Зеленский в ожидании
Зеленский в ожидании
11:11 1084
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
10:46 1542
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность «ракетные города» готовы к атаке
10:16 1894
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви?
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви? на главный вопрос haqqin.az отвечает известный иранский литератор Али Хусейн Нежат
03:27 6836
Новая сделка между Вашингтоном и Киевом: соглашение на $800 млрд
Новая сделка между Вашингтоном и Киевом: соглашение на $800 млрд
08:57 3474
Ветераны революции на параде
Ветераны революции на параде объектив haqqin.az
03:42 4046

