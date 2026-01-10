«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность

На фоне ширящихся массовых акций протеста верховный лидер Ирана Али Хаменеи повысил уровень боевой готовности силовых структур страны до максимального - выше, чем во время войны с Израилем в июне прошлого года. Об этом со ссылкой на высокопоставленный иранский источник сообщает британская The Telegraph.
По данным газеты, аятолла небезосновательно опасается предательства и дезертирства среди военнослужащих и полицейских. Некоторые из них уже арестованы после отказа открыть огонь по протестующим.
Верховный лидер полностью доверил свою судьбу Корпусу стражей исламской революции, которому приказано взять под контроль охваченные бунтом улицы.
В полную боеготовность приведены и подземные «ракетные города», их как минимум четыре. Официально это объясняется противодействием внешним угрозам. В Тегеране опасаются, что любое вмешательство президента США Дональда Трампа может спровоцировать «апокалиптическую» войну, принципиально отличающуюся от прошлогоднего конфликта с Израилем.
Накануне, 9 января, иранские военные корабли присоединились к китайским и российским судам в южноафриканских водах для участия в запланированных у берегов Кейптауна военно-морских учениях. Газета отмечает, что эти маневры могут еще больше осложнить отношения Претории с Вашингтоном.
По словам источников The Telegraph, иранский режим действует в «режиме выживания». При этом соратники Хаменеи опровергают слухи о намерении верховного лидера бежать в Москву и утверждают, что он останется в Тегеране, «даже если над головой будут кружить бомбардировщики B-52».