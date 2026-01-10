Азербайджанская нефть снова растет в цене

USD 1.7000
10:27 699

Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на $2,87, или 4,4%, по сравнению с предыдущим показателем и составила $68,51 доллара США за баррель. Об этом говорят данные о торгах на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на $2,79, или 4,37%, и составила $66,65 за баррель.

Цена нефти марки URALS повысилась на $2,6, или 7,8%, по сравнению с предыдущим показателем и составила $33,54 за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на $2,55, или 4%, по сравнению с предыдущим показателем и составила $65,48 за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне $65 долларов США.

