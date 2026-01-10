USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Новость дня
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

Британия выделила 270 миллионов на отправку контингента в Украину

10:37 428

Великобритания выделила 200 млн фунтов (около 270 млн долларов) на подготовку к возможной отправке британских войск в составе многонациональных сил в Украину в случае заключения перемирия. Об этом сообщило министерство обороны страны, пишут зарубежные СМИ.

Средства предназначены для оснащения британских вооруженных сил новым оборудованием, модернизации транспортных средств, систем связи и защиты от дронов.

Размещение иностранных войск и военных объектов в Украине будет расцениваться РФ как прямая угроза ее безопасности, заявила ранее представитель российского МИД Мария Захарова. «Такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей» российской армией, указала она.

Киев, Париж и Лондон на встрече «коалиции желающих» в Париже 6 января подписали декларацию о намерениях, которая, по словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, «создает правовую основу» для размещения британских, французских и других «партнерских» войск в Украине после прекращения огня.

Глава британского правительства также заявил, что Великобритания и Франция с началом режима прекращения огня создадут «военные центры» по всей Украине и «построят защищенные объекты для хранения оружия и военной техники». 

По данным издания The Times, Великобритания и Франция планируют отправить в Украину до 15 тысяч военнослужащих в качестве гарантий безопасности после заключения мирного соглашения с Россией, а Германия готова развернуть силы вблизи Украины. Издание при этом отмечает, что предполагаемая численность контингента «значительно меньше, чем ожидалось».

Пехлеви призвал иранцев захватывать города
Пехлеви призвал иранцев захватывать города о развитии ситуации
10:01 2955
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 5163
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро новость дополнена
11:52 950
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
11:50 534
Сирийская армия зачищает Алеппо от курдских боевиков
Сирийская армия зачищает Алеппо от курдских боевиков
11:25 649
Зеленский в ожидании
Зеленский в ожидании
11:11 1084
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
10:46 1545
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность «ракетные города» готовы к атаке
10:16 1896
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви?
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви? на главный вопрос haqqin.az отвечает известный иранский литератор Али Хусейн Нежат
03:27 6838
Новая сделка между Вашингтоном и Киевом: соглашение на $800 млрд
Новая сделка между Вашингтоном и Киевом: соглашение на $800 млрд
08:57 3476
Ветераны революции на параде
Ветераны революции на параде объектив haqqin.az
03:42 4048

ЭТО ВАЖНО

Пехлеви призвал иранцев захватывать города
Пехлеви призвал иранцев захватывать города о развитии ситуации
10:01 2955
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 5163
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро новость дополнена
11:52 950
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
11:50 534
Сирийская армия зачищает Алеппо от курдских боевиков
Сирийская армия зачищает Алеппо от курдских боевиков
11:25 649
Зеленский в ожидании
Зеленский в ожидании
11:11 1084
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
10:46 1545
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность «ракетные города» готовы к атаке
10:16 1896
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви?
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви? на главный вопрос haqqin.az отвечает известный иранский литератор Али Хусейн Нежат
03:27 6838
Новая сделка между Вашингтоном и Киевом: соглашение на $800 млрд
Новая сделка между Вашингтоном и Киевом: соглашение на $800 млрд
08:57 3476
Ветераны революции на параде
Ветераны революции на параде объектив haqqin.az
03:42 4048
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться