Британия выделила 270 миллионов на отправку контингента в Украину

Великобритания выделила 200 млн фунтов (около 270 млн долларов) на подготовку к возможной отправке британских войск в составе многонациональных сил в Украину в случае заключения перемирия. Об этом сообщило министерство обороны страны, пишут зарубежные СМИ.

Средства предназначены для оснащения британских вооруженных сил новым оборудованием, модернизации транспортных средств, систем связи и защиты от дронов.

Размещение иностранных войск и военных объектов в Украине будет расцениваться РФ как прямая угроза ее безопасности, заявила ранее представитель российского МИД Мария Захарова. «Такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей» российской армией, указала она.

Киев, Париж и Лондон на встрече «коалиции желающих» в Париже 6 января подписали декларацию о намерениях, которая, по словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, «создает правовую основу» для размещения британских, французских и других «партнерских» войск в Украине после прекращения огня.

Глава британского правительства также заявил, что Великобритания и Франция с началом режима прекращения огня создадут «военные центры» по всей Украине и «построят защищенные объекты для хранения оружия и военной техники».

По данным издания The Times, Великобритания и Франция планируют отправить в Украину до 15 тысяч военнослужащих в качестве гарантий безопасности после заключения мирного соглашения с Россией, а Германия готова развернуть силы вблизи Украины. Издание при этом отмечает, что предполагаемая численность контингента «значительно меньше, чем ожидалось».