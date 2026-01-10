Рекордная цена на золото

Стоимость февральского фьючерса на золото достигла $4522,6 за тройскую унцию, следует из данных нью-йоркской биржи Comex. Драгоценный металл впервые в истории подорожал более чем на $4500.

По данным на 18:38 мск (19:38 по Баку) 9 января, цена на золото поднялась на 1,39%, достигнув рекордного показателя. По состоянию на 20:18 цена за тройскую унцию составила $4517,4 (+1,27%).

Фьючерс на серебро с поставкой в марте 2026 года вырос на 6,69% - до $80,2 за тройскую унцию. В декабре 2025 года драгоценный металл также обновил мировой рекорд, подорожав до $82 за унцию.