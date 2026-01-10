Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»

Ведущий телеканала Fox Питер Дуси на брифинге спросил Трампа, отдал ли бы он когда-нибудь такой же приказ в отношении президента России.

«Я не думаю, что в этом есть необходимость», — ответил американский лидер, добавив, что у него хорошие отношения с президентом России, но он им разочарован.

Комментируя переговоры о завершении российско-украинской войны, президент США заявил, что «в итоге мы его урегулируем». «Жаль, что мы не смогли сделать это быстрее», — указал он.

«Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эта (война РФ против Украины — ред.) будет где-то посередине или, может быть, одной из самых легких», — добавил Трамп.

США 3 января провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой по столице Венесуэлы Каракасу был нанесен удар, а президент Николас Мадуро вместе с женой был захвачен американским спецназом. Штаты обвинили венесуэльского лидера в сотрудничестве с наркоторговцами и сообщили, что он предстанет перед американским судом. Трамп заявил, что США возьмут на себя управление республикой и призвал руководство страны подчиниться, иначе «то, что случилось с Мадуро, может случиться и с ними».