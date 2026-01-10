USD 1.7000
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»

10:46 1548

Президент США Дональд Трамп не считает необходимым похищать президента России Владимира Путина, как американские войска сделали с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Его слова приводит портал Newsweek.

Ведущий телеканала Fox Питер Дуси на брифинге спросил Трампа, отдал ли бы он когда-нибудь такой же приказ в отношении президента России.

«Я не думаю, что в этом есть необходимость», — ответил американский лидер, добавив, что у него хорошие отношения с президентом России, но он им разочарован.

Комментируя переговоры о завершении российско-украинской войны, президент США заявил, что «в итоге мы его урегулируем». «Жаль, что мы не смогли сделать это быстрее», — указал он.

«Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эта (война РФ против Украины — ред.) будет где-то посередине или, может быть, одной из самых легких», — добавил Трамп.

США 3 января провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой по столице Венесуэлы Каракасу был нанесен удар, а президент Николас Мадуро вместе с женой был захвачен американским спецназом. Штаты обвинили венесуэльского лидера в сотрудничестве с наркоторговцами и сообщили, что он предстанет перед американским судом. Трамп заявил, что США возьмут на себя управление республикой и призвал руководство страны подчиниться, иначе «то, что случилось с Мадуро, может случиться и с ними».

Пехлеви призвал иранцев захватывать города
Пехлеви призвал иранцев захватывать города о развитии ситуации
10:01 2959
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 5168
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро новость дополнена
11:52 953
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
11:50 535
Сирийская армия зачищает Алеппо от курдских боевиков
Сирийская армия зачищает Алеппо от курдских боевиков
11:25 651
Зеленский в ожидании
Зеленский в ожидании
11:11 1084
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
10:46 1549
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность «ракетные города» готовы к атаке
10:16 1897
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви?
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви? на главный вопрос haqqin.az отвечает известный иранский литератор Али Хусейн Нежат
03:27 6842
Новая сделка между Вашингтоном и Киевом: соглашение на $800 млрд
Новая сделка между Вашингтоном и Киевом: соглашение на $800 млрд
08:57 3477
Ветераны революции на параде
Ветераны революции на параде объектив haqqin.az
03:42 4049

