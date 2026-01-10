USD 1.7000
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

Мексика не оставила Кубу в беде

вопреки давлению Америки
Мексика продолжает экспорт топлива на Кубу в качестве гуманитарной помощи, несмотря на критику со стороны США.

На фоне растущей напряженности в отношениях с США в Гавану прибыл танкер Ocean Mariner с партией мексиканской нефти. Судно, перевозившее от 85 000 до 90 000 баррелей сырья, вышло из нефтехимического комплекса компании Petroleos Mexicanos (Pemex) 5 января и пришвартовалось в кубинской столице ночью в субботу. Об этом сообщает Bloomberg.

Мексика стала критически важным поставщиком энергоресурсов для карибского острова после силового отстранения президента Николаса Мадуро в Венесуэле на прошлой неделе. Эти поставки вызвали резкую критику со стороны американских законодателей и администрации президента США Дональда Трампа, которые стремятся усилить экономическую изоляцию Гаваны.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила непоколебимость своей позиции, заявив, что страна продолжит экспорт топлива на остров. Она подчеркнула, что эти поставки являются частью гуманитарной помощи Кубе, которая столкнулась с острым энергетическим кризисом после потери венесуэльских преференций. Представители Pemex и офис президента пока воздерживаются от дополнительных комментариев относительно объемов будущих отгрузок.

