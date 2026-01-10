«Российский шпион» в Швеции

В Швеции арестовали мужчину, которого подозревают в шпионской деятельности. По версии прокуратуры, дело может быть связано с Россией, сообщает телекомпания SVT.

Старший прокурор Матс Юнгквист сообщил, что предварительные результаты расследования указывают на то, что подозреваемый мог находиться под влиянием российской разведки. В то же время он подчеркнул, что окончательные выводы будут сделаны после завершения следствия. Мужчине инкриминируют шпионаж. Он живет в центральной части Швеции.