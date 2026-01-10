USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Новость дня
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

«Российский шпион» в Швеции

10:59 743

В Швеции арестовали мужчину, которого подозревают в шпионской деятельности. По версии прокуратуры, дело может быть связано с Россией, сообщает телекомпания SVT.

Старший прокурор Матс Юнгквист сообщил, что предварительные результаты расследования указывают на то, что подозреваемый мог находиться под влиянием российской разведки. В то же время он подчеркнул, что окончательные выводы будут сделаны после завершения следствия. Мужчине инкриминируют шпионаж. Он живет в центральной части Швеции.

О том, что в Стокгольме 4 января задержали подозреваемого в шпионаже, ранее сообщила полиция Швеции. При этом полицейские не говорили, в работе на какую страну подозревают задержанного. По версии следствия, подозреваемый занимался шпионажем с 2022 года и до момента задержания. 7 января окружной суд Стокгольма принял решение о его заключении под стражу.

Известно, что подозреваемый ранее сотрудничал с Вооруженными силами Швеции. По данным SVT, в 2018 - 2022 годах он работал консультантом в ИТ-компании, которая предоставляла услуги оборонному ведомству, а затем основал собственную компьютерную фирму.

Прокуратура воздерживается от дополнительных комментариев, ссылаясь на чувствительность дела.

Пехлеви призвал иранцев захватывать города
Пехлеви призвал иранцев захватывать города о развитии ситуации
10:01 2962
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 5169
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро новость дополнена
11:52 955
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
11:50 537
Сирийская армия зачищает Алеппо от курдских боевиков
Сирийская армия зачищает Алеппо от курдских боевиков
11:25 652
Зеленский в ожидании
Зеленский в ожидании
11:11 1087
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
10:46 1552
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность «ракетные города» готовы к атаке
10:16 1900
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви?
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви? на главный вопрос haqqin.az отвечает известный иранский литератор Али Хусейн Нежат
03:27 6845
Новая сделка между Вашингтоном и Киевом: соглашение на $800 млрд
Новая сделка между Вашингтоном и Киевом: соглашение на $800 млрд
08:57 3477
Ветераны революции на параде
Ветераны революции на параде объектив haqqin.az
03:42 4049

ЭТО ВАЖНО

Пехлеви призвал иранцев захватывать города
Пехлеви призвал иранцев захватывать города о развитии ситуации
10:01 2962
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 5169
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро новость дополнена
11:52 955
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
11:50 537
Сирийская армия зачищает Алеппо от курдских боевиков
Сирийская армия зачищает Алеппо от курдских боевиков
11:25 652
Зеленский в ожидании
Зеленский в ожидании
11:11 1087
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
10:46 1552
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность «ракетные города» готовы к атаке
10:16 1900
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви?
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви? на главный вопрос haqqin.az отвечает известный иранский литератор Али Хусейн Нежат
03:27 6845
Новая сделка между Вашингтоном и Киевом: соглашение на $800 млрд
Новая сделка между Вашингтоном и Киевом: соглашение на $800 млрд
08:57 3477
Ветераны революции на параде
Ветераны революции на параде объектив haqqin.az
03:42 4049
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться