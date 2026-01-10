«Российский шпион» в Швеции

В Швеции арестовали мужчину, которого подозревают в шпионской деятельности. По версии прокуратуры, дело может быть связано с Россией, сообщает телекомпания SVT.
Старший прокурор Матс Юнгквист сообщил, что предварительные результаты расследования указывают на то, что подозреваемый мог находиться под влиянием российской разведки. В то же время он подчеркнул, что окончательные выводы будут сделаны после завершения следствия. Мужчине инкриминируют шпионаж. Он живет в центральной части Швеции.
О том, что в Стокгольме 4 января задержали подозреваемого в шпионаже, ранее сообщила полиция Швеции. При этом полицейские не говорили, в работе на какую страну подозревают задержанного. По версии следствия, подозреваемый занимался шпионажем с 2022 года и до момента задержания. 7 января окружной суд Стокгольма принял решение о его заключении под стражу.
Известно, что подозреваемый ранее сотрудничал с Вооруженными силами Швеции. По данным SVT, в 2018 - 2022 годах он работал консультантом в ИТ-компании, которая предоставляла услуги оборонному ведомству, а затем основал собственную компьютерную фирму.
Прокуратура воздерживается от дополнительных комментариев, ссылаясь на чувствительность дела.