Зеленский в ожидании

Украина представила свои замечания по территориальным предложениям американской команде, которая затем передаст их российским коллегам для получения их комментариев. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

По словам украинского лидера, он надеется получить ответ России на рамочное соглашение из 20 пунктов к моменту завершения согласования гарантий безопасности и плана восстановления с президентом США Дональдом Трампом. Это может произойти в конце этого месяца, надеется Зеленский. Он добавил, что рассчитывает встретиться с Трампом либо в США, либо в швейцарском Давосе, где оба лидера планируют принять участие во Всемирном экономическом форуме.

Зеленский также заявил, что хочет лично обсудить с Трампом конкретные обязательства США в случае «возобновления российской агрессии».

Отмечается, что, хотя переговоры Киева с союзниками о гарантиях безопасности за последние недели значительно продвинулись, территориальные вопросы остаются главным камнем преткновения в обсуждениях по прекращению российского вторжения.

Ранее Трамп заявлял, что он «не в восторге» от президента России Владимира Путина, но при этом публично не взял на себя обязательств по принятию новых мер поддержки Украины.