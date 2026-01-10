USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Новость дня
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

Зеленский в ожидании

11:11 1088

Украина представила свои замечания по территориальным предложениям американской команде, которая затем передаст их российским коллегам для получения их комментариев. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

По словам украинского лидера, он надеется получить ответ России на рамочное соглашение из 20 пунктов к моменту завершения согласования гарантий безопасности и плана восстановления с президентом США Дональдом Трампом. Это может произойти в конце этого месяца, надеется Зеленский. Он добавил, что рассчитывает встретиться с Трампом либо в США, либо в швейцарском Давосе, где оба лидера планируют принять участие во Всемирном экономическом форуме.

Зеленский также заявил, что хочет лично обсудить с Трампом конкретные обязательства США в случае «возобновления российской агрессии».

Отмечается, что, хотя переговоры Киева с союзниками о гарантиях безопасности за последние недели значительно продвинулись, территориальные вопросы остаются главным камнем преткновения в обсуждениях по прекращению российского вторжения.

Ранее Трамп заявлял, что он «не в восторге» от президента России Владимира Путина, но при этом публично не взял на себя обязательств по принятию новых мер поддержки Украины.

Пехлеви призвал иранцев захватывать города
Пехлеви призвал иранцев захватывать города о развитии ситуации
10:01 2963
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 5169
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро новость дополнена
11:52 957
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
11:50 539
Сирийская армия зачищает Алеппо от курдских боевиков
Сирийская армия зачищает Алеппо от курдских боевиков
11:25 654
Зеленский в ожидании
Зеленский в ожидании
11:11 1089
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
10:46 1553
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность «ракетные города» готовы к атаке
10:16 1900
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви?
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви? на главный вопрос haqqin.az отвечает известный иранский литератор Али Хусейн Нежат
03:27 6845
Новая сделка между Вашингтоном и Киевом: соглашение на $800 млрд
Новая сделка между Вашингтоном и Киевом: соглашение на $800 млрд
08:57 3478
Ветераны революции на параде
Ветераны революции на параде объектив haqqin.az
03:42 4049

ЭТО ВАЖНО

Пехлеви призвал иранцев захватывать города
Пехлеви призвал иранцев захватывать города о развитии ситуации
10:01 2963
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 5169
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро новость дополнена
11:52 957
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
11:50 539
Сирийская армия зачищает Алеппо от курдских боевиков
Сирийская армия зачищает Алеппо от курдских боевиков
11:25 654
Зеленский в ожидании
Зеленский в ожидании
11:11 1089
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
10:46 1553
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность «ракетные города» готовы к атаке
10:16 1900
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви?
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви? на главный вопрос haqqin.az отвечает известный иранский литератор Али Хусейн Нежат
03:27 6845
Новая сделка между Вашингтоном и Киевом: соглашение на $800 млрд
Новая сделка между Вашингтоном и Киевом: соглашение на $800 млрд
08:57 3478
Ветераны революции на параде
Ветераны революции на параде объектив haqqin.az
03:42 4049
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться