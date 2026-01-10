USD 1.7000
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Новость дня
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

Америка на пороге массовых протестов

под лозунгом «Долой ICE навсегда»
11:21 682

На 10 января в десятках американских городов запланированы масштабные акции протеста против действий Иммиграционной и таможенной службы (ICE). Волну возмущения вызвали два инцидента: смертельное ранение 37-летней Рене Николь Гуд в Миннеаполисе и стрельба в Портленде, где федеральный офицер ранил двух человек. Об этом сообщает AP.

Трагедии произошли во время проведения Министерством внутренней безопасности США самой масштабной операции по депортации нелегальных мигрантов. Администрация президента США Дональда Трампа официально назвала оба случая самообороной, заявив, что водители использовали свои автомобили как оружие для нападения на агентов.

Общественное движение Indivisible объявило об организации сотен митингов под лозунгом «Долой ICE навсегда». Акции запланированы в Техасе, Канзасе, Огайо, Флориде и других штатах.

В Миннеаполисе главный марш состоится в парке Паудерхорн, неподалеку от места гибели Рене Гуд. Активисты требуют «прекратить смертельный террор» на улицах городов.

В Портленде ситуация остается напряженной из-за столкновений протестующих с федеральными агентами, охраняющими базы развертывания силовых структур.

Пока демонстрации в жилых районах остаются мирными. Однако вблизи федеральных объектов и аэропортов уже зафиксированы первые столкновения между активистами и силовиками. Власти опасаются повторения массовых беспорядков, подобных событиям 2020 года.

