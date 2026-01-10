Сирийская армия зачищает Алеппо от курдских боевиков

Армия Сирии зачистила около 90% территории района Шейх Максуд в городе Алеппо от боевиков так называемых «Сирийский демократических сил» (YPG/«СДС»). Об этом сообщает сирийское информагентство SANA со ссылкой на военные источники.

«Сирийская арабская армия завершила операции по зачистке более чем на 90% территории района Шейх Максуд», - говорится в сообщении.

Министерство обороны Сирии в то же время распространило письменное заявление относительно операций, проводимых в указанном районе Алеппо. Ведомство призвало курдских боевиков, отказывающихся покидать район, немедленно сложить оружие и сдаться в обмен на гарантии их личной безопасности.

В заявлении подчеркивается, что сирийская армия «решительно продолжает выполнение своих задач по обеспечению национального суверенитета». «В целях обеспечения безопасности и стабильности региона, а также защиты мирного населения по всем источникам огня будет наноситься жесткий ответ», - предупредили в Минобороны Сирии.