Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

Сирийская армия зачищает Алеппо от курдских боевиков

Армия Сирии зачистила около 90% территории района Шейх Максуд в городе Алеппо от боевиков так называемых «Сирийский демократических сил» (YPG/«СДС»). Об этом сообщает сирийское информагентство SANA со ссылкой на военные источники.

Согласно сообщению, операция против курдских вооруженных группировок в Алеппо продолжается.

«Сирийская арабская армия завершила операции по зачистке более чем на 90% территории района Шейх Максуд», - говорится в сообщении.

Министерство обороны Сирии в то же время распространило письменное заявление относительно операций, проводимых в указанном районе Алеппо. Ведомство призвало курдских боевиков, отказывающихся покидать район, немедленно сложить оружие и сдаться в обмен на гарантии их личной безопасности.

В заявлении подчеркивается, что сирийская армия «решительно продолжает выполнение своих задач по обеспечению национального суверенитета». «В целях обеспечения безопасности и стабильности региона, а также защиты мирного населения по всем источникам огня будет наноситься жесткий ответ», - предупредили в Минобороны Сирии.

Пехлеви призвал иранцев захватывать города
Пехлеви призвал иранцев захватывать города о развитии ситуации
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро новость дополнена
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Сирийская армия зачищает Алеппо от курдских боевиков
Сирийская армия зачищает Алеппо от курдских боевиков
Зеленский в ожидании
Зеленский в ожидании
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность «ракетные города» готовы к атаке
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви?
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви? на главный вопрос haqqin.az отвечает известный иранский литератор Али Хусейн Нежат
Новая сделка между Вашингтоном и Киевом: соглашение на $800 млрд
Новая сделка между Вашингтоном и Киевом: соглашение на $800 млрд
Ветераны революции на параде
Ветераны революции на параде объектив haqqin.az
