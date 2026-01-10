Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью журналу The Economist, комментируя волну протестов в Иране, не стал напрямую поддерживать угрозы президента США Дональда Трампа принять меры против иранских властей в случае убийства демонстрантов.

При этом Нетаньяху намекнул: «Если Иран нападет на нас, а это может случиться, последствия будут катастрофическими».

Премьер Израиля также направил послание иранцам: «Возможно, наступил момент, когда народ возьмет ответственность за свою судьбу, революции имеют успех, когда совершаются изнутри».

Помимо этого, Нетаньяху заявил о намерении в течение десяти лет отказаться от американской военной помощи в расчете на то, что Израиль будет способен перейти на самообеспечение в этой сфере.

«Я сказал это президенту (США Дональду) Трампу, - заявил он. - Мы очень ценим военную помощь, которую Америка оказывала нам на протяжении многих лет, но мы выросли, развили впечатляющие возможности, и наша экономика, которая в течение десяти лет с высокой вероятностью достигнет объема в один триллион долларов, уже не является маленькой».

На прямой вопрос, означает ли это «сокращение до нуля», Нетаньяху ответил утвердительно, отметив, что этот процесс «уже запущен». Он напомнил о соглашении о военной помощи, подписанном при администрации Барака Обамы, согласно которому Израиль получает 3,8 млрд долларов в год до 2028 года. Израильский премьер подчеркнул, что не отказывается от поддержки США, но рассматривает инициативу как шаг, основанный на экономической мощи Израиля.

Отвечая на вопросы о лидерах арабских стран и расширении Авраамовых соглашений, Нетаньяху заявил, что в частных разговорах многие из них якобы не заинтересованы в палестинском государстве как таковом. По его мнению, «многим из них (лидерам арабских стран) вообще безразлична палестинская проблема».

Премьер Израиля также отверг критику по поводу расширения поселений в Газе, насилия со стороны поселенцев и призывов к аннексии со стороны министров его правительства.

Нетаньяху затронул и тему палестинского движения ХАМАС. «Это варвары, - сказал он. - Однако при этом именно они получают от мира свободу действий. Проходят демонстрации в поддержку ХАМАС, сжигаются флаги Израиля, Великобритании и США. Это не только наши враги - они враги и ваши (Запада – ред.). Они подорвут ваши общества, ваши свободы и ваши ценности».

Он отверг обвинения в военных преступлениях в Газе, а на утверждение о том, что «Израиль уже потерял Европу и движется к потере Америки», ответил: «Израиль защищает западный мир».

Отвечая на критику по поводу числа погибших и масштабов разрушений в Газе, Нетаньяху заявил, что Израиль соблюдал правила ведения войны и избегал ударов по гражданским целям. «Мы могли бы с самого начала наносить неизбирательные удары, но не сделали этого. Мы эвакуировали местное население и лишь затем вели боевые действия против ХАМАС. Соотношение погибших боевиков и мирных жителей было ниже, чем в Мосуле, Фаллудже и Афганистане», - подчеркнул израильский премьер.