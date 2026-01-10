USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Новость дня
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США

11:50 545

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью журналу The Economist, комментируя волну протестов в Иране, не стал напрямую поддерживать угрозы президента США Дональда Трампа принять меры против иранских властей в случае убийства демонстрантов.

При этом Нетаньяху намекнул: «Если Иран нападет на нас, а это может случиться, последствия будут катастрофическими».

Премьер Израиля также направил послание иранцам: «Возможно, наступил момент, когда народ возьмет ответственность за свою судьбу, революции имеют успех, когда совершаются изнутри».

Помимо этого, Нетаньяху заявил о намерении в течение десяти лет отказаться от американской военной помощи в расчете на то, что Израиль будет способен перейти на самообеспечение в этой сфере.

«Я сказал это президенту (США Дональду) Трампу, - заявил он. - Мы очень ценим военную помощь, которую Америка оказывала нам на протяжении многих лет, но мы выросли, развили впечатляющие возможности, и наша экономика, которая в течение десяти лет с высокой вероятностью достигнет объема в один триллион долларов, уже не является маленькой».

На прямой вопрос, означает ли это «сокращение до нуля», Нетаньяху ответил утвердительно, отметив, что этот процесс «уже запущен». Он напомнил о соглашении о военной помощи, подписанном при администрации Барака Обамы, согласно которому Израиль получает 3,8 млрд долларов в год до 2028 года. Израильский премьер подчеркнул, что не отказывается от поддержки США, но рассматривает инициативу как шаг, основанный на экономической мощи Израиля.

Отвечая на вопросы о лидерах арабских стран и расширении Авраамовых соглашений, Нетаньяху заявил, что в частных разговорах многие из них якобы не заинтересованы в палестинском государстве как таковом. По его мнению, «многим из них (лидерам арабских стран) вообще безразлична палестинская проблема».

Премьер Израиля также отверг критику по поводу расширения поселений в Газе, насилия со стороны поселенцев и призывов к аннексии со стороны министров его правительства.

Нетаньяху затронул и тему палестинского движения ХАМАС. «Это варвары, - сказал он. - Однако при этом именно они получают от мира свободу действий. Проходят демонстрации в поддержку ХАМАС, сжигаются флаги Израиля, Великобритании и США. Это не только наши враги - они враги и ваши (Запада – ред.). Они подорвут ваши общества, ваши свободы и ваши ценности».

Он отверг обвинения в военных преступлениях в Газе, а на утверждение о том, что «Израиль уже потерял Европу и движется к потере Америки», ответил: «Израиль защищает западный мир».

Отвечая на критику по поводу числа погибших и масштабов разрушений в Газе, Нетаньяху заявил, что Израиль соблюдал правила ведения войны и избегал ударов по гражданским целям. «Мы могли бы с самого начала наносить неизбирательные удары, но не сделали этого. Мы эвакуировали местное население и лишь затем вели боевые действия против ХАМАС. Соотношение погибших боевиков и мирных жителей было ниже, чем в Мосуле, Фаллудже и Афганистане», - подчеркнул израильский премьер.

Пехлеви призвал иранцев захватывать города
Пехлеви призвал иранцев захватывать города о развитии ситуации
10:01 2965
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 5171
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро новость дополнена
11:52 960
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
11:50 546
Сирийская армия зачищает Алеппо от курдских боевиков
Сирийская армия зачищает Алеппо от курдских боевиков
11:25 658
Зеленский в ожидании
Зеленский в ожидании
11:11 1092
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
10:46 1555
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность «ракетные города» готовы к атаке
10:16 1904
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви?
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви? на главный вопрос haqqin.az отвечает известный иранский литератор Али Хусейн Нежат
03:27 6848
Новая сделка между Вашингтоном и Киевом: соглашение на $800 млрд
Новая сделка между Вашингтоном и Киевом: соглашение на $800 млрд
08:57 3480
Ветераны революции на параде
Ветераны революции на параде объектив haqqin.az
03:42 4053

ЭТО ВАЖНО

Пехлеви призвал иранцев захватывать города
Пехлеви призвал иранцев захватывать города о развитии ситуации
10:01 2965
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 5171
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро новость дополнена
11:52 960
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
11:50 546
Сирийская армия зачищает Алеппо от курдских боевиков
Сирийская армия зачищает Алеппо от курдских боевиков
11:25 658
Зеленский в ожидании
Зеленский в ожидании
11:11 1092
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
10:46 1555
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность «ракетные города» готовы к атаке
10:16 1904
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви?
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви? на главный вопрос haqqin.az отвечает известный иранский литератор Али Хусейн Нежат
03:27 6848
Новая сделка между Вашингтоном и Киевом: соглашение на $800 млрд
Новая сделка между Вашингтоном и Киевом: соглашение на $800 млрд
08:57 3480
Ветераны революции на параде
Ветераны революции на параде объектив haqqin.az
03:42 4053
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться