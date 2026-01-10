USD 1.7000
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

Новые скотные рынки в Шемахе и Гейчае

Скотные рынки, расположенные в Шемахинском и Гейчайском районах, приведены в соответствие с требованиями биобезопасности.

По результатам оценки, проведенной Агентством пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), было принято решение о начале работы обоих рынков. На них созданы условия, соответствующие санитарно-гигиеническим и ветеринарным требованиям.

Отметим, что ранее АПБА были выданы разрешения на работу скотных рынков в Барде, Сальяне и Гёйгёле.

Ведомство заявляет, что вся проводимая работа направлена на защиту здоровья людей и животных, а также на обеспечение населения безопасными продуктами питания.

Пехлеви призвал иранцев захватывать города
Пехлеви призвал иранцев захватывать города о развитии ситуации
10:01 2968
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 5172
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро новость дополнена
11:52 960
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
11:50 548
Сирийская армия зачищает Алеппо от курдских боевиков
Сирийская армия зачищает Алеппо от курдских боевиков
11:25 659
Зеленский в ожидании
Зеленский в ожидании
11:11 1094
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
10:46 1557
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность «ракетные города» готовы к атаке
10:16 1905
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви?
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви? на главный вопрос haqqin.az отвечает известный иранский литератор Али Хусейн Нежат
03:27 6849
Новая сделка между Вашингтоном и Киевом: соглашение на $800 млрд
Новая сделка между Вашингтоном и Киевом: соглашение на $800 млрд
08:57 3481
Ветераны революции на параде
Ветераны революции на параде объектив haqqin.az
03:42 4053

