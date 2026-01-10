Новые скотные рынки в Шемахе и Гейчае

Скотные рынки, расположенные в Шемахинском и Гейчайском районах, приведены в соответствие с требованиями биобезопасности.

По результатам оценки, проведенной Агентством пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), было принято решение о начале работы обоих рынков. На них созданы условия, соответствующие санитарно-гигиеническим и ветеринарным требованиям.

Отметим, что ранее АПБА были выданы разрешения на работу скотных рынков в Барде, Сальяне и Гёйгёле.

Ведомство заявляет, что вся проводимая работа направлена на защиту здоровья людей и животных, а также на обеспечение населения безопасными продуктами питания.