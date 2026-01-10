USD 1.7000
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

Свободная торговля между Украиной и США

Зеленский раскрыл детали
12:11

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает с США возможность заключения соглашения о свободной торговле с нулевыми тарифами, которое должно стать частью более широкого плана экономического восстановления страны после войны.

В интервью Bloomberg Зеленский сообщил, что предложенное соглашение предусматривает нулевые тарифы в торговле с США и может распространяться на отдельные промышленно развитые регионы Украины. По его словам, это даст Киеву «очень серьезные преимущества» перед соседними странами и способно привлечь иностранные инвестиции и бизнес.

«Это может стать дополнительной гарантией экономической безопасности», – подчеркнул президент Украины, добавив, что детали предложения он планирует обсудить непосредственно с президентом США Дональдом Трампом.

Как отмечают украинские СМИ, заявления Зеленского прозвучали после доклада главного украинского переговорщика Рустема Умерова, который провел телефонные переговоры со спецпосланцами президента США Дональда Трампа – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам Зеленского, американская сторона также контактировала с Россией «в определенном формате», хотя дальнейшие шаги пока остаются неясными. 

Зеленский отметил, что Украина уже передала США свои замечания по территориальным предложениям, которые должны быть доведены до российской стороны. Он ожидает ответа Москвы на 20-пунктовое рамочное соглашение до завершения переговоров с Вашингтоном о гарантиях безопасности и плане восстановления до конца этого месяца.

Зеленский также подтвердил планы встретиться с Трампом либо в США, либо во время Всемирного экономического форума в Давосе.

«Я не хочу, чтобы все сводилось к обещаниям «отреагировать», – сказал Зеленский. – Я действительно хочу чего-то более конкретного».

Отдельно он сообщил, что Украина рассматривает предложенную США идею создания локальной свободной экономической зоны вдоль потенциальной линии разграничения после возможного перемирия. По его словам, это сложный, но «справедливый» формат, который может стать компромиссом и позволить нормальную жизнь в отдельных районах Донбасса.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает захваченные территории российскими, даже если возвращение полного суверенитета потребует времени.

Президент Украины также призвал США к более системному ответу на действия России, отметив, что Киев до сих пор не получил всех обещанных систем ПВО Patriot и боеприпасов. Его заявление прозвучало на фоне массированного ракетного удара России, в результате которого часть Киева осталась без света, тепла и воды.

«Нельзя россиянам демонстрировать то, что они хотят видеть и слышать», – подытожил Зеленский.

