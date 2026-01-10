Гренландские партии: Не хотим быть американцами и датчанами

«Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами», - подчеркивается в совместном заявлении, подписанном лидерами пяти партий Инатсисартута (гренландского парламента).

На фоне озвученных президентом Дональдом Трампом территориальных претензий США на Гренландию лидеры политических партий этой автономной территории Дании продемонстрировали единство по вопросу о будущем острова.

Авторы заявления призвали США отказаться от пренебрежительной позиции в отношении крупнейшего острова планеты. «Будущее Гренландии должно решаться гренландским народом», - подчеркивается в документе.

В пятницу, 9 января, Дональд Трамп в очередной раз пригрозил применить силу для захвата Гренландии: «В связи с Гренландией мы что-нибудь предпримем, нравится им это или нет». По словам американского президента, он бы хотел добиться соглашения «простым путем». «Но, если мы не можем сделать это простым путем, сделаем это трудным путем», - добавил он.

Трамп сослался на интересы национальной безопасности США и утверждал, что вокруг Гренландии слишком много российских и китайских кораблей. «Мы не позволим России или Китаю оккупировать Гренландию», - уверял он. При этом хозяин Белого дома выразил уверенность, что россияне или китайцы захватят Гренландию, если этого не сделают американцы.

Ранее издание Politico со ссылкой на экспертов и источники в Вашингтоне сообщило, что CША намерены до конца 2026 года установить контроль над Гренландией. Белый дом уже готовит проект соглашения о свободной ассоциации, который Дональд Трамп предложит подписать властям Гренландии в обход официального Копенгагена. Согласно такому договору, американские вооруженные силы могут получить полную свободу действий на территории острова в обмен на беспошлинную торговлю. Такие соглашения США уже заключили с Федеративными Штатами Микронезии, Республикой Маршалловы Острова и Республикой Палау - небольшими государствами в Тихом океане.

Власти Дании называют давление на Гренландию недопустимым и подчеркивают, что арктический регион «хочет сам определять свое будущее» без вмешательства других стран.