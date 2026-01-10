Юбилей Трампа изменил планы «Большой семерки»

Саммит стран «Большой семерки» (G7), который в этом году состоится во Франции, перенесли на один день, чтобы президент США Дональд Трамп мог отпраздновать свой день рождения. Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, изначально Франция планировала провести саммит с 14 по 16 июня. 14 июня в США отмечают День флага, а также в этом году американский президент празднует юбилей - 80 лет.

В октябре Трамп заявил, что 14 июня в Белом доме состоится «большой бой UFC» - чемпионат по смешанным единоборствам. Генеральный директор Ultimate Fighting Championship Дана Уайт подтвердил, что программа мероприятия уже окончательно согласована.

На этом фоне Париж объявил обновленный график саммита G7 - теперь встреча лидеров запланирована на 15-17 июня. В офисе президента Франции отказались прямо подтвердить, что перенос связан именно с днем рождения Трампа. В то же время там отметили, что новое расписание является «результатом консультаций с партнерами по G7».