Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

Юбилей Трампа изменил планы «Большой семерки»

12:20 1327

Саммит стран «Большой семерки» (G7), который в этом году состоится во Франции, перенесли на один день, чтобы президент США Дональд Трамп мог отпраздновать свой день рождения. Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, изначально Франция планировала провести саммит с 14 по 16 июня. 14 июня в США отмечают День флага, а также в этом году американский президент празднует юбилей - 80 лет.

В октябре Трамп заявил, что 14 июня в Белом доме состоится «большой бой UFC» - чемпионат по смешанным единоборствам. Генеральный директор Ultimate Fighting Championship Дана Уайт подтвердил, что программа мероприятия уже окончательно согласована.

На этом фоне Париж объявил обновленный график саммита G7 - теперь встреча лидеров запланирована на 15-17 июня. В офисе президента Франции отказались прямо подтвердить, что перенос связан именно с днем рождения Трампа. В то же время там отметили, что новое расписание является «результатом консультаций с партнерами по G7».

Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1098
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
12:50 2268
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 2653
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии наша корреспонденция
01:56 2521
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших о развитии ситуации; обновлено 13:20
13:20 7544
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 5972
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро новость дополнена
11:52 2012
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
11:50 1988
Зеленский в ожидании
Зеленский в ожидании
11:11 2175
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
10:46 2787
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность «ракетные города» готовы к атаке
10:16 2754

