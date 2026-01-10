В Турции массовые задержания

В 34 провинциях Турции задержаны 77 подозреваемых в рамках операций против FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü — турецкое название «Террористической организации фетхуллахистов» – ред.). Об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал в соцсети X.
Из задержанных лиц 43 арестованы, в отношении одного применена мера судебного надзора.
Согласно информации, операции прошли в Афьонкарахисаре, Аксарае, Анкаре, Анталье, Бурдуре, Бурсе, Чанкыры, Чоруме, Диярбакыре, Дюздже, Эдирне, Элязыге, Эскишехире, Гиресуне, Гюмюшхане, Хатае, Стамбуле, Измире, Кахраманмараше, Кырыккале, Коджаэли, Кютахье, Манисе, Мугле, Орду, Османие, Сакарье, Самсуне, Шанлыурфе, Текирдаге, Трабзоне, Ване, Йозгате и Зонгулдаке.
«Наша борьба с теми, кто посягает на целостность нашего государства и благополучие нашего народа, решительно продолжается», — говорится в сообщении.
34 ilde FETÖ’ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 10, 2026
🔻43'ü TUTUKLANDI.
🔻1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire… pic.twitter.com/FMD6Tgoz9W