Новость дня
В Турции массовые задержания

12:32 1605

В 34 провинциях Турции задержаны 77 подозреваемых в рамках операций против FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü — турецкое название «Террористической организации фетхуллахистов» – ред.). Об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал в соцсети X.

Из задержанных лиц 43 арестованы, в отношении одного применена мера судебного надзора.

Согласно информации, операции прошли в Афьонкарахисаре, Аксарае, Анкаре, Анталье, Бурдуре, Бурсе, Чанкыры, Чоруме, Диярбакыре, Дюздже, Эдирне, Элязыге, Эскишехире, Гиресуне, Гюмюшхане, Хатае, Стамбуле, Измире, Кахраманмараше, Кырыккале, Коджаэли, Кютахье, Манисе, Мугле, Орду, Османие, Сакарье, Самсуне, Шанлыурфе, Текирдаге, Трабзоне, Ване, Йозгате и Зонгулдаке.

«Наша борьба с теми, кто посягает на целостность нашего государства и благополучие нашего народа, решительно продолжается», — говорится в сообщении.

Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1099
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
12:50 2268
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 2655
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии наша корреспонденция
01:56 2521
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших о развитии ситуации; обновлено 13:20
13:20 7549
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 5972
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро новость дополнена
11:52 2013
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
11:50 1988
Зеленский в ожидании
Зеленский в ожидании
11:11 2175
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
10:46 2787
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность «ракетные города» готовы к атаке
10:16 2754

