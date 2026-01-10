USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Новость дня
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

Китай завязал с поставками в Японию

12:49 1070

Некоторые китайские государственные компании уведомили своих японских партнеров, что больше не будут заключать с ними новые контракты на поставки редкоземельных элементов. Изучается также вопрос о разрыве уже действующих соглашений такого рода, передает информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники в Пекине и Шанхае.

Китай с 6 января ввел эмбарго на экспорт в Японию товаров двойного назначения «для военных целей и для любых других целей, способствующих укреплению военной мощи», сообщало Министерство коммерции КНР. В то же время до сих пор не было данных о том, какие конкретно товары попадут в этот список. Об отказе Пекина от поставок редкоземельных элементов сообщается впервые, это может нанести ощутимый удар по японской промышленности, во многом зависящей от закупок такой продукции в КНР.

Первый заместитель главы МИД Японии Такэхиро Фунакоси 8 января вызвал китайского посла в Токио У Цзянхао и выразил ему протест в связи с введением Китаем эмбарго на экспорт в Японию продукции двойного назначения, которая может быть использована в военных целях. На встрече высокопоставленный японский дипломат, как сообщалось, потребовал немедленно отменить эти меры. 

Отношения двух стран обострились после того, как премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ноябре 2025 года заявила в парламенте, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять «экзистенциальную угрозу», способную вынудить Токио воспользоваться военной силой в соответствии с «правом на коллективную самооборону». Это вызвало резкое недовольство Пекина, расценившего слова японского премьера как открытую угрозу и вмешательство в свои внутренние дела.

КНР требует от Такаити дезавуировать ее заявление. Китай, в частности, еще в прошлом году ввел некоторые экономически санкции против Японии, ограничил с ней контакты на различных уровнях и рекомендовал своим гражданам воздерживаться от поездок в эту страну. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, США и саму Японию, Тайвань - это неотъемлемая часть КНР, один из ее регионов.

Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1099
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
12:50 2270
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 2656
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии наша корреспонденция
01:56 2521
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших о развитии ситуации; обновлено 13:20
13:20 7553
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 5972
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро новость дополнена
11:52 2013
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
11:50 1990
Зеленский в ожидании
Зеленский в ожидании
11:11 2175
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
10:46 2788
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность «ракетные города» готовы к атаке
10:16 2755

ЭТО ВАЖНО

Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1099
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
12:50 2270
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 2656
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии наша корреспонденция
01:56 2521
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших о развитии ситуации; обновлено 13:20
13:20 7553
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 5972
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро новость дополнена
11:52 2013
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
11:50 1990
Зеленский в ожидании
Зеленский в ожидании
11:11 2175
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
10:46 2788
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность «ракетные города» готовы к атаке
10:16 2755
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться