Китай завязал с поставками в Японию

Некоторые китайские государственные компании уведомили своих японских партнеров, что больше не будут заключать с ними новые контракты на поставки редкоземельных элементов. Изучается также вопрос о разрыве уже действующих соглашений такого рода, передает информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники в Пекине и Шанхае.

Китай с 6 января ввел эмбарго на экспорт в Японию товаров двойного назначения «для военных целей и для любых других целей, способствующих укреплению военной мощи», сообщало Министерство коммерции КНР. В то же время до сих пор не было данных о том, какие конкретно товары попадут в этот список. Об отказе Пекина от поставок редкоземельных элементов сообщается впервые, это может нанести ощутимый удар по японской промышленности, во многом зависящей от закупок такой продукции в КНР.

Первый заместитель главы МИД Японии Такэхиро Фунакоси 8 января вызвал китайского посла в Токио У Цзянхао и выразил ему протест в связи с введением Китаем эмбарго на экспорт в Японию продукции двойного назначения, которая может быть использована в военных целях. На встрече высокопоставленный японский дипломат, как сообщалось, потребовал немедленно отменить эти меры.

Отношения двух стран обострились после того, как премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ноябре 2025 года заявила в парламенте, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять «экзистенциальную угрозу», способную вынудить Токио воспользоваться военной силой в соответствии с «правом на коллективную самооборону». Это вызвало резкое недовольство Пекина, расценившего слова японского премьера как открытую угрозу и вмешательство в свои внутренние дела.

КНР требует от Такаити дезавуировать ее заявление. Китай, в частности, еще в прошлом году ввел некоторые экономически санкции против Японии, ограничил с ней контакты на различных уровнях и рекомендовал своим гражданам воздерживаться от поездок в эту страну. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, США и саму Японию, Тайвань - это неотъемлемая часть КНР, один из ее регионов.