Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»

По словам Лариджани, в данной ситуации «нет ни мира, ни прекращения огня». Он прямо обвинил Израиль в причастности к происходящему в Иране, заявив: «Израиль стоит за нынешней ситуацией».

Иран находится в состоянии «горячей фазы войны», заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, выступая на фоне масштабных антиправительственных протестов, которые продолжаются в стране уже четырнадцатый день.

Высокопоставленный иранский чиновник обвинил «врагов» исламской республики в попытках поляризовать иранское общество. Лариджани указал, что иранская нация уже не раз доказывала свою готовность «стоять до смерти», когда идентичность и существование государства оказываются под угрозой.

По словам Лариджани, «противник нацелился на символы национальной идентичности Ирана, включая флаг, мечети и Коран... Если проблема носит исключительно экономический характер, то почему грабят и поджигают магазины? Кризис безопасности не только не решает экономические проблемы, но и усугубляет их».

Он признал, что «экономические проблемы существуют и требуют решения, но путь их решения — не хаос и небезопасность».

По его утверждению, «зачинщики беспорядков — городская квазитеррористическая группа. Несколько месяцев назад сионисты также заявляли, что используют созданные ими в Иране структуры для нового сценария. Основные организаторы беспорядков выявлены, часть из них задержана; в ряде случаев применялось оружие, такое как G3 и пистолеты Colt, что свидетельствует о предварительной подготовке».

Лариджани заявил, что «силовые структуры и судебная власть без снисхождения будут пресекать действия вооруженных групп, нападающих на государственные, правоохранительные объекты и покушающихся на жизни людей».

Ранее Лариджани также ответил на угрозы президента США Дональда Трампа, заявив, что любое вмешательство Америки во внутренние дела Ирана приведет к дестабилизации всего региона и нанесет удар по интересам США.