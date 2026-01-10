USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Новость дня
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»

12:50 2271

Иран находится в состоянии «горячей фазы войны», заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, выступая на фоне масштабных антиправительственных протестов, которые продолжаются в стране уже четырнадцатый день.

По словам Лариджани, в данной ситуации «нет ни мира, ни прекращения огня». Он прямо обвинил Израиль в причастности к происходящему в Иране, заявив: «Израиль стоит за нынешней ситуацией».

Высокопоставленный иранский чиновник обвинил «врагов» исламской республики в попытках поляризовать иранское общество. Лариджани указал, что иранская нация уже не раз доказывала свою готовность «стоять до смерти», когда идентичность и существование государства оказываются под угрозой.

По словам Лариджани, «противник нацелился на символы национальной идентичности Ирана, включая флаг, мечети и Коран... Если проблема носит исключительно экономический характер, то почему грабят и поджигают магазины? Кризис безопасности не только не решает экономические проблемы, но и усугубляет их».

Он признал, что «экономические проблемы существуют и требуют решения, но путь их решения — не хаос и небезопасность».

По его утверждению, «зачинщики беспорядков — городская квазитеррористическая группа. Несколько месяцев назад сионисты также заявляли, что используют созданные ими в Иране структуры для нового сценария. Основные организаторы беспорядков выявлены, часть из них задержана; в ряде случаев применялось оружие, такое как G3 и пистолеты Colt, что свидетельствует о предварительной подготовке».

Лариджани заявил, что «силовые структуры и судебная власть без снисхождения будут пресекать действия вооруженных групп, нападающих на государственные, правоохранительные объекты и покушающихся на жизни людей».

Ранее Лариджани также ответил на угрозы президента США Дональда Трампа, заявив, что любое вмешательство Америки во внутренние дела Ирана приведет к дестабилизации всего региона и нанесет удар по интересам США.

Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1099
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
12:50 2272
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 2656
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии наша корреспонденция
01:56 2521
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших о развитии ситуации; обновлено 13:20
13:20 7554
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 5972
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро новость дополнена
11:52 2014
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
11:50 1994
Зеленский в ожидании
Зеленский в ожидании
11:11 2175
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
10:46 2788
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность «ракетные города» готовы к атаке
10:16 2755

ЭТО ВАЖНО

Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1099
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
12:50 2272
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 2656
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии наша корреспонденция
01:56 2521
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших о развитии ситуации; обновлено 13:20
13:20 7554
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 5972
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро новость дополнена
11:52 2014
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
11:50 1994
Зеленский в ожидании
Зеленский в ожидании
11:11 2175
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
10:46 2788
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность «ракетные города» готовы к атаке
10:16 2755
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться