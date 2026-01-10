USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Новость дня
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

Венесуэла и США хотят обменяться посольствами

после 7-летнего разрыва дипотношений
13:10 518

Венесуэла и США изучают возможности открытия посольств двух стран. Об этом заявила исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

«Венесуэла и США изучают возможности открытия посольств двух стран», - сообщила Родригес, сославшись на сделанное ранее заявление министерства иностранных дел республики. Она подчеркнула, что страна будет использовать боливарианскую дипломатию мира, чтобы защитить независимость, стабильность, суверенитет и мир в Венесуэле.

Родригес считает, что республика «выбрала путь, который позволит обеспечить возвращение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес», захваченных и вывезенных в США. «Мы идем по этому пути со стратегическим терпением, решимостью, с бесконечной преданностью и, прежде всего, с глубокой любовью к нашему народу», - подчеркнула Родригес.

Венесуэла разорвала дипломатические отношения с США в январе 2019 года, после того как Вашингтон признал самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо руководителем республики.

3 января 2026 года США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. Глава МИД республики Иван Хиль Пинто назвал действия Вашингтона военной агрессией, в связи с чем в стране введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по территории Венесуэлы. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны президента Николаса Мадуро и его жены.

Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1099
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
12:50 2274
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 2656
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии наша корреспонденция
01:56 2521
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших о развитии ситуации; обновлено 13:20
13:20 7557
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 5973
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро новость дополнена
11:52 2015
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
11:50 1994
Зеленский в ожидании
Зеленский в ожидании
11:11 2175
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
10:46 2788
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность «ракетные города» готовы к атаке
10:16 2756

ЭТО ВАЖНО

Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1099
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
12:50 2274
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 2656
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии наша корреспонденция
01:56 2521
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших о развитии ситуации; обновлено 13:20
13:20 7557
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 5973
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро новость дополнена
11:52 2015
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
11:50 1994
Зеленский в ожидании
Зеленский в ожидании
11:11 2175
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
10:46 2788
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность «ракетные города» готовы к атаке
10:16 2756
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться