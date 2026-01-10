USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

Нефть есть, а танкеров нет

13:53 938

Нефтяные компании ведут поиск танкеров для перевалки нефти с судов и портов Венесуэлы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом операций.

За госконтракты США на экспорт нефти из Венесуэлы конкурируют компании Chevron, Vitol и Trafigura, следует из материала. Президент США Дональд Трамп объявил, что Каракас готов передать Соединенным Штатам до 50 млн баррелей нефти, находящейся под санкциями.

Агентство Reuters отметило, что Венесуэла столкнулась с блокадой со стороны США и хранит нефть в танкерах, почти полностью заполнив наземные резервуары. Суда, перевозящие нефть, старые, плохо обслуживаются и находятся под санкциями. Собеседники агентства уточнили, что другие суда не могут контактировать с подсанкционными судами из-за требований ответственности и страхования, даже если США выдадут лицензии.

3 января Вашингтон провел операцию на территории Венесуэлы, в ходе которой американские силы захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. 5 января они предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке по многочисленным обвинениям, в том числе в наркотерроризме.

Президент США Дональд Трамп не скрывал, что операция проводилась в том числе из-за энергоресурсов. Он говорил, что американские компании после смены власти в Венесуэле займутся добычей нефти в стране и будут продавать ее другим государствам в больших объемах. 6 января Трамп заявил, что американская нефтяная промышленность сможет восстановить и расширить деятельность в Венесуэле менее чем за 18 месяцев.

Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1099
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
12:50 2276
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 2657
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии наша корреспонденция
01:56 2522
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших о развитии ситуации; обновлено 13:20
13:20 7561
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 5975
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро новость дополнена
11:52 2015
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
11:50 1994
Зеленский в ожидании
Зеленский в ожидании
11:11 2175
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
10:46 2789
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность «ракетные города» готовы к атаке
10:16 2757

