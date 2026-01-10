USD 1.7000
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

Шесть тысяч французских военных в Украине

13:59 1356

Шесть тысяч французских военнослужащих могут быть размещены вдали от фронта в Украине после заключения мирного соглашения. Об этом заявил парламенту президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Monde.

По информации издания, 8 января в Елисейском дворце состоялась закрытая встреча, в которой участвовали министры, военное руководство страны, главы палат парламента, лидеры фракций и партий. По словам участников, Макрон представил конфиденциальные детали французского вклада в гарантии безопасности для Украины и подчеркнул, что речь идет о силах, которые будут действовать не на линии фронта.

Макрон отметил, что иностранные военные будут размещены «вдали от фронта» и заниматься сопровождением и обучением украинских подразделений.

Лидер депутатов «Непокоренной Франции» Матильда Пано заявила, что Франция может направить в Украину до 6 тысяч солдат. При этом она усомнилась в надежности американских гарантий безопасности: «Нет никаких оснований доверять Дональду Трампу».

Часть оппозиции, включая левую «Непокоренную Францию», коммунистов и правое «Национальное объединение», настаивает, что возможное развертывание войск должно происходить только при наличии мандата ООН.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в течение двух-трех недель в парламенте состоятся отдельные дебаты по этому вопросу.

6 января в Париже состоялись переговоры с участием Украины, США и стран «коалиции желающих» относительно гарантий безопасности для Украины в рамках мирного соглашения. Союзники Украины планируют взять на себя обязательства, которые будут действовать в случае возможного нового нападения России. Эти положения заложены в проекте Парижского соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1099
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
12:50 2278
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 2658
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии наша корреспонденция
01:56 2522
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших о развитии ситуации; обновлено 13:20
13:20 7567
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 5975
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро новость дополнена
11:52 2015
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
11:50 1996
Зеленский в ожидании
Зеленский в ожидании
11:11 2175
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
10:46 2790
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность «ракетные города» готовы к атаке
10:16 2757

