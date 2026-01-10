«Идем к финальной стадии»: Зеленский не против переговоров Европы с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский не выступает против прямых переговоров лидеров европейских государств с Россией. Об этом Зеленский заявил в интервью Bloomberg.

На вопрос о недавних комментариях европейских лидеров, призывающих к возобновлению диалога с Москвой, Зеленский ответил, что не против того, чтобы Европа вступала в переговоры с Россией – если президент РФ Владимир Путин осознает серьезность этих переговоров.