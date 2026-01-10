«Идем к финальной стадии»: Зеленский не против переговоров Европы с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский не выступает против прямых переговоров лидеров европейских государств с Россией. Об этом Зеленский заявил в интервью Bloomberg.
На вопрос о недавних комментариях европейских лидеров, призывающих к возобновлению диалога с Москвой, Зеленский ответил, что не против того, чтобы Европа вступала в переговоры с Россией – если президент РФ Владимир Путин осознает серьезность этих переговоров.
«Я не против того, чтобы Европа вела переговоры с Россией, особенно сейчас, когда США оказывают давление, а Европа начала говорить о гарантиях безопасности», – сказал он.
«Мы движемся к финальной стадии, даже если еще не знаем, как она будет выглядеть», – добавил украинский президент.
В декабре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна найти способ напрямую взаимодействовать с российским лидером. Премьер Италии Джорджа Мелони выразила согласие с Макроном.