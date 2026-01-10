USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Новость дня
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

«Идем к финальной стадии»: Зеленский не против переговоров Европы с Москвой

14:10 516

Президент Украины Владимир Зеленский не выступает против прямых переговоров лидеров европейских государств с Россией. Об этом Зеленский заявил в интервью Bloomberg.

На вопрос о недавних комментариях европейских лидеров, призывающих к возобновлению диалога с Москвой, Зеленский ответил, что не против того, чтобы Европа вступала в переговоры с Россией – если президент РФ Владимир Путин осознает серьезность этих переговоров.

«Я не против того, чтобы Европа вела переговоры с Россией, особенно сейчас, когда США оказывают давление, а Европа начала говорить о гарантиях безопасности», – сказал он.

«Мы движемся к финальной стадии, даже если еще не знаем, как она будет выглядеть», – добавил украинский президент.

В декабре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна найти способ напрямую взаимодействовать с российским лидером. Премьер Италии Джорджа Мелони выразила согласие с Макроном.

Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1099
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
12:50 2278
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 2659
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии наша корреспонденция
01:56 2522
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших о развитии ситуации; обновлено 13:20
13:20 7570
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 5977
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро новость дополнена
11:52 2015
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
11:50 1998
Зеленский в ожидании
Зеленский в ожидании
11:11 2176
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
10:46 2790
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность «ракетные города» готовы к атаке
10:16 2757

ЭТО ВАЖНО

Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1099
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
12:50 2278
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 2659
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии наша корреспонденция
01:56 2522
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших о развитии ситуации; обновлено 13:20
13:20 7570
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 5977
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро новость дополнена
11:52 2015
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
11:50 1998
Зеленский в ожидании
Зеленский в ожидании
11:11 2176
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
10:46 2790
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность «ракетные города» готовы к атаке
10:16 2757
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться