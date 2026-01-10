USD 1.7000
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

Зеленый свет противопехотным минам

Теперь и в Финляндии
Решение Финляндии о выходе из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин вступило в силу. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle.

Теперь страна может использовать этот вид вооружений в своем арсенале, отмечает Yle. Финляндия уведомила ООН о решении выйти из конвенции 10 июля 2025 года. Согласно положениям документа, выход вступает в силу через полгода после соответствующего уведомления.

Эстония, Латвия, Литва и Польша также ранее объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.

Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин вступила в силу в 1999 году, к ней присоединились 164 государства. По оценкам Международного комитета Красного Креста, этот вид вооружений приводит к большому числу жертв среди мирного населения и продолжает представлять опасность еще долгие годы после завершения боевых действий.

Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1099
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
12:50 2278
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 2660
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии наша корреспонденция
01:56 2522
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших о развитии ситуации; обновлено 13:20
13:20 7574
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 5977
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро новость дополнена
11:52 2015
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
11:50 1998
Зеленский в ожидании
Зеленский в ожидании
11:11 2176
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
10:46 2790
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность «ракетные города» готовы к атаке
